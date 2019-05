Dorf Mecklenburg

Gute Stimmung ins Dorf Mecklenburg: Unter dem Motto „Denn im Großen und Ganzen, ham’ wir allen Grund zum Tanzen“ hat die freiwillige Feuerwehr zum zweiten Feuerwehr- und Bürgerball in die Mehrzweckhalle geladen. Diese ist mit 240 Gästen gut gefüllt gewesen. Mitgefeiert haben auch Bürgermeister Torsten Tribukeit ( Die Linke) sowie die Bildungsministerin von Mecklenburg-Vorpommern Birgit Hesse ( SPD).

Drei Kameraden ausgezeichnet

„Wussten Sie eigentlich, dass heute internationaler Tag der Feuerwehrleute ist?“, fragte Wehrführer Jörg Spangenberg in seiner Eröffnungsrede. Bereits seit 1999 wird immer am 4. Mai der „International Firefighter Day“ gefeiert. Die Intention dahinter ist die Ehrung und Anerkennung sowohl von verstorbenen als auch aktiven Feuerwehrleuten auf der ganzen Welt. Und auch die Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg hat diesen Tag genutzt, um drei ihrer Kameraden zu ehren für ihr Engagement in der Gemeinde.

Am Feuerwehr und Bürgerball wurden drei Kameraden für ihr Engagement in der Feuerwehr geehrt. Quelle: Lutz Müller

Alexander Stübner gehört seit dem 9. Dezember 2016 der Truppe an und ist zum Feuerwehrmann befördert worden. Nicole Hammersdorfer ist seit dem 23. August 2004 im Einsatzdienst dabei und darf sich nun Löschmeisterin nennen. Jörg Spangenberg ist bereits seit 20 Jahren Mitglied der Feuerwehr und hat dafür die Ehrennadel in Silber bekommen.

„Das vergangene Jahr war für die Kameraden unserer freiwilligen Feuerwehr anstrengender als alle anderen Jahre zuvor“, berichtet Jörg Spangenberg. In Dorf Mecklenburg hat es im letzten Jahr zwei große Brände gegeben. Weitere Großbrände gab es ebenfalls in Dorf Gutow und auf dem Wismarer Marktplatz, bei dem die Dorf Mecklenburger mithalfen, die Feuer zu löschen. „Dafür sind wir da, und ihr solltet auch niemals zögern, die Feuerwehr zu rufen. Selbst wenn im Endeffekt kein klarer Brand zu erkennen ist, sondern nur ein Rauchmelder piept“, so Spangenberg.

Tanz bis in den frühen Morgen

Nach dem offiziellen Teil sind die Gäste musikalisch und närrisch gut unterhalten worden. DJ Bechi und die Band „Backbeat“ haben für eine volle Tanzfläche gesorgt – bis in die frühen Morgenstunden. Außerdem haben die Mitglieder des Mecklenburger Faschingsclubs drei lustige Einlagen aus ihrem aktuellen Programm aufgeführt.

Unterstützt wurde der diesjährige Feuerwehr- und Bürgerball von der Stiftung für Ehrenamt und bürgerliches Engagement in Mecklenburg-Vorpommern, die 1000 Euro für das Fest gespendet hat. Weitere Unterstützer waren Worawo, Ellerhold, der Landmaschinenvertrieb Dorf Mecklenburg und die Mecklenburger Agrartechnik.

Die Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg nutzt den Ball auch, um auf sich aufmerksam zu machen. Denn Unterstützung wird immer gebraucht. Wer Interesse hat, Mitglied zu werden oder sich einfach nur mal als Feuerwehrmann/frau ausprobieren möchte, kann sich melden unter der Telefonnummer 0171 / 27 84 529 oder per E-Mail: feuerwehrfoerderverein-dm@web.de.

Marie Nitsch