25 Jahre erfolgreich auf Kurs: „Atalanta“-Verein feiert in Wismar

Wismar

Aus dem Alten Hafen in Wismar ist sie längst nicht mehr wegzudenken: die „Atalanta“. Der ehemalige Lotsenschoner ist zu einem Wahrzeichen der Hansestadt geworden. Seit 2001 liegt der Segler in Wismar. Tausende sind seitdem mit dem Schiff gesegelt. Der Förderverein, dessen oberstes Ziel es ist, den Schoner als Kulturdenkmal und fahrtüchtiges Traditionsschiff zu erhalten, feiert nun sein 25-jähriges Bestehen mit einem Festakt im Wismarer Rathaus.

„Atalanta“ segelt seit 2001 von Wismar auf die Ostsee

Nach gut sechs Jahren Bauzeit wurde der Lotsenschoner – ehemals „No.1 Cuxhaven“ im Heimathafen Hamburg – mit Unterstützung von Land und Stadt wieder in Betrieb genommen und ging 2001 wieder in Fahrt zu den ersten größeren Segeltörns. Auch dabei waren damals Vertreter der Warburg Bank Hamburg, als ehemaliger Eigner des Schiffes. „Sie suchten einen verlässlichen Partner, der in der Lage war, das Schiff wieder in alter Schönheit in Betrieb zu nehmen. Ja, und sie fanden diesen Partner. Ein gemeinnütziger Verein wurde unter Führung der Stadt am 1. November 1994 gegründet“, berichtet Vereinsvorsitzender Peter Schurbaum.

Zur Galerie Bilder vom Abtakeln des ehemaligen Lotsenschoners „Atalanta“, der jetzt im Wismarer Westhafen liegt

Der Förderverein kümmert sich heute inzwischen insbesondere um die Jugendarbeit. Schwerpunkte bilden dabei unter anderem die Pflege des maritimen Erbes, erlebnispädagogische Reisen, Teamarbeit und Verantwortungsbereitschaft, Vermittlung von Segelkenntnissen, Instandsetzung und Erhalt des Schiffes und der Beitrag zur Völkerverständigung durch Besuche anderer Häfen.

„Ein Ausdruck unseres Erfolges und Anerkennung ist, wenn wir beim jährlichen Einlaufen in den Hamburger Hafen an der Schiffsbegrüßungsstelle mit den Worten ‚und hier kommt das schönste Holzsegelschiff aus Mecklenburg-Vorpommern‘ begrüßt werden“, sagt Peter Schurbaum, Vereinsvorsitzender des Fördervereins „Lotsenschoner Atalanta“. Quelle: Hans-Joachim Zeigert

Schiff zieht im Winter in den sichereren Westhafen

Das Schiff wird aber nicht nur für Jugend- und Studentenfahrten genutzt. Die „Atalanta“ ist regelmäßiger Gast auf maritimen Großveranstaltungen, wie der Hanse Sail in Rostock oder den Hamburger Hafentagen. „Ein Ausdruck unseres Erfolges und Anerkennung ist, wenn wir beim jährlichen Einlaufen in den Hamburger Hafen an der Schiffsbegrüßungsstelle mit den Worten ‚und hier kommt das schönste Holzsegelschiff aus Mecklenburg-Vorpommern‘ begrüßt werden“, sagt Peter Schurbaum.

Jedes Jahr im Herbst zieht die „Atalanta“ ins Winterlager in den Westhafen um – dort liegt sie sicherer vor Sturm und Hochwasser. Derzeitiger Nachbar am Liegeplatz ist übrigens die um einiges größere „Superstar Libra“, das Wohnschiff der Werft. 45 Crewmitglieder haben beim Abtakeln geholfen. Die typischen roten Segel – sie sind gerade neu und haben eine Gesamtfläche von 340 Quadratmetern – werden über die kalte Jahreszeit abgenommen. Die ausgesonderten Segel von 1950 werden erst mal eingelagert. Die Segelsaison 2019 ist nun beendet.

Viele Vereinsmitglieder helfen, den ehemaligen Lotsenschoner „Atalanta“ abzutakeln. Das Segelschiff ist nun vom Alten Hafen in Wismar ins Winterlager in den Westhafen versetzt worden. Quelle: Lutz Sünkeler

Schiff legte 2019 rund 2500 Seemeilen zurück

Vereinsvorsitzender Peter Schurbaum zieht Bilanz: „Erfolgreich ohne Zwischenfälle wurden rund 2500 Seemeilen zwischen Wismar, Hamburg, dem dänischen Fredericia, Kopenhagen und Rostock zurückgelegt.“

Die „Atalanta“ – immerhin schon 118 Jahre alt – hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. 1901 wurde sie auf der Peterswerft in Wewelsfleth gebaut und war zunächst im Einsatz als Lotsenschoner „ Cuxhaven“ in der Elbmündung. 1930 wurde das Schiff mit Yachttakelage umgebaut und erhielt seinen jetzigen Namen.

Helmut Schmidt segelte mehrfach auf der „Atalanta“

Einer der berühmtesten Mitsegler war Altbundeskanzler Helmut Schmidt. In den 1970er Jahren ist er mehrfach mit dem imposanten Segler unterwegs gewesen, hat Regierungschefs anderer Staaten mit dem Schiff besucht und sie auch auf der „Atalanta“ empfangen – um bei schwierigeren Gesprächen einen privaten Charakter zu erschaffen.

Der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt am Steuer der Atalanta zu seiner Zeit als Regierungschef Quelle: Archiv

Das scheint es auch zu sein, was bis heute die vielen tausend Mitsegler, die inzwischen bei Törns dabei waren, fasziniert. Bis zu 50 Personen können bei Tagesfahrten an Bord dabei sein. Das Schiff selbst ist 36 Meter lang, hat 18 Kojenplätze und sechs zusätzliche Schlafplätze.

Festakt im Bürgerschaftssaal, danach Schiffsbesichtigung

Gefeiert wird mit der Festakt am Sonnabend, 2. November, im Bürgerschaftssaal. „Wir haben inzwischen rund 210 Vereinsmitglieder aus ganz Deutschland. Die sollen Gelegenheit haben, mitzufeiern“, sagt Kapitän Lutz Sünkeler.

Geschichte des Lotsenschoners 1901 – Bau auf der Peterswerft in Wewelsfleth und Einsatz als Lotsenschoner „ Cuxhaven“ in der Elbmündung. 1930 – Nach Außerdienststellung Umbau mit Yachttakelage, Motor und neuer Inneneinrichtung. Das Schiff erhält den Namen "Atalanta". 1942 – Die „Atalanta“ ist in Lobbe auf Rügen an der Seefliegerschule dienstverpflichtet. 1950 – Die Bank „M. M. Warburg, Brinkmann Wirtz & Co.“ erwirbt die „Atalanta“ und betreibt sie über 40 Jahre. 1994 – Gründung des Fördervereins „Schoner Atalanta e.V.“ in Wismar. 1995 – Das Schiff wird Eigentum des Fördervereins durch eine Schenkung der Warburg-Bank. 2001 – Fertigstellung nach achtjähriger Restaurierung und Einsatz als Jugendschiff mit Feier zum 100. Geburtstag. 2019 Mittlerweile ist die Atalanta ein vielbesuchter Anziehungspunkt im Alten Hafen von Wismar und feiert ihren 118. Geburtstag. Der Förderverein wird 25 Jahre alt.

Für den Festakt zur 25-Jahr-Feier des Vereins hat er das Schiff noch einmal aus dem Winterlager im Westhafen in den Alten Hafen geholt. Wer es sich also aus der Nähe anschauen möchte, kann dies am Wochenende dort tun. Im Baumhaus, direkt am Liegeplatz, wird zudem eine Dauerausstellung zur Schifffahrtsgeschichte gezeigt.

Von Michaela Krohn