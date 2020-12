Wismar

Das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg meldet am Mittwoch vor dem Jahreswechsel 25 neue bestätigte Corona-Infektionen für den Landkreis. Der Inzidenzwert liegt laut Landkreis bei 59. 122 Menschen befinden sich im Nordwestkreis mit einer Covid-19-Infektion in Quarantäne, insgesamt sind es 447.

Üüberwiegend sich die Infizierten bei Familienmitgliedern angesteckt. Aus dem Sana-Klinikum in Wismar wurden außerdem drei positive Patienten gemeldet. Auf Weisung des Gesundheitsamtes wurden am Mittwoch rund 130 Abstriche in den Testzentren vorgenommen, in einem Fall war das Gesundheitsamt selbst mit einem mobilen Team im Einsatz.

Impfungen in NWM für 2020 abgeschlossen

„Die Impfungen in Alten- und Pflegeheimen, die am Montag begannen, gingen auch am Mittwoch weiter und sollten für dieses Jahr weitestgehend abgeschlossen sein, weil alle Dosen ordnungsgemäß verimpft wurden“, teilt das Gesundheitsamt mit. Auch das Sana-Klinikum hat inzwischen Impfdosen erhalten und die ersten Mitarbeiter geimpft.

Am 4. Januar werden die nächsten 975 Impfdosen erwartet, mit denen die dann neun Impfteams mit den Hausärzten ihre Arbeit fortsetzen können. Der Plan für die kommende Woche stehe bereits – „für die Folgewochen warten wir noch auf Benachrichtigung vom Land über Lieferzeitpunkt und Menge der zu erwartenden Impfdosen“, heißt es aus der Kreisverwaltung. Über die Einladung und Terminvergabe für Personen, die in der nächsten Phase ihre Impfungen erhalten sollen, werde das Land voraussichtlich in den kommenden Tagen informieren.

Von mikro