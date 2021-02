25 neue Corona-Fälle in Nordwestmecklenburg

Wismar

25 neue Corona-Fälle sind am Mittwoch im Landkreis Nordwestmecklenburg gemeldet worden. Die Zahl der aktuell infizierten Personen in Quarantäne steigt damit auf 173. Insgesamt sind 695 Menschen in Quarantäne, wenn man die Kontaktpersonen mit einbezieht. Nach interner Berechnung des Landkreises steigt die Inzidenz auf circa 85.

Im Fallgeschehen setzten sich vorwiegend einige Infektionsketten fort, die bereits seit einigen Tagen bekannt sind. Darunter sind viele Positiv-Testungen von Kontaktpersonen, die sich bereits in Quarantäne befanden, weil sie beispielsweise mit einer infizierten Person zusammenleben.

Aus dem Bereich der Wismarer Hochschule gab es einen weiteren Fall im Umfeld der nicht lehrenden Belegschaft. In einer Betreuungseinrichtung in Wismar kamen am Mittwoch zwei Fälle sowie einer im direkten Umfeld dazu.

Von OZ