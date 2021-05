25 neue Corona-Fälle in Nordwestmecklenburg

Wismar

Nach dem geringen Fallaufkommen von Sonnabend bis Montag fällt auch der Dienstag mit 25 gemeldeten Neuinfektionen wesentlich niedriger aus, als der Dienstag der Vorwoche, an dem 46 Neuinfektionen gemeldet wurden. 220 Menschen sind derzeit mit einer Infektion in Quarantäne. Die Inzidenz sinkt auf 55,9.

Rund die Hälfte der Fälle war bereits als Kontaktperson in Quarantäne, mehrere stammen aus dem familiären Bereich. Betroffen ist auch eine Person, die in der Kreisverwaltung am Standort Wismar arbeitet. Wegen der verstärkten Nutzung von Homeoffice müssen aber keine Kollegen in Quarantäne. Zudem hat sich eine Person infiziert, die in einem Alten- und Pflegeheim in Grevesmühlen beschäftigt ist, sowie ein weiterer Mitarbeiter eines holzverarbeitenden Unternehmens in Wismar, das bereits einige Corona-Fälle melden musste.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ