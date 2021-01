Wismar

Am Mittwoch wurden insgesamt 26 neue Covid-19-Fälle beim Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg erfasst. Damit befinden sich 182 Menschen aktuell mit einer Infektion in Quarantäne, elf mehr als Dienstag. Die Gesamtzahl der Personen in Quarantäne beträgt 841.

Die meisten Infizierten haben sich bei Familienmitgliedern angestckt. Zwei der neu Infizierten stammen laut Gesundheitsamt aus „medizinischen Einrichtungen“, die aber nicht im Nordwestkreis liegen.

„Leider müssen wir für heute auch einen weiteren Todesfall melden – eine Person die am Freitag positiv gemeldet wurde verstarb gestern im Krankenhaus in Grevesmühlen“, heißt es am Mittwoch aus dem Gesundheitsamt.

Eine Familie in der Haffburg positiv getestet

Die Inzidenz in Nordwestmecklenburg beträgt am Mittwoch 93,4. Bei einem Landesdurchschnitt von 116,5 klingen die sehr hohen Zahlen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ein wenig ab. Dennoch meldet die Seenplatte mit 106 neuen Fällen auch am Mittwoch die mit Abstand meisten Neuinfektionen im Land. Landesweit wurden am Mittwoch sieben neue Todesfälle gemeldet.

Von den 193 Abstrichen, die am Dienstag in der Flüchtlingsunterkunft an der Haffburg gemacht wurden, kamen drei positiv zurück. „Dabei handelt es sich allerdings um die Kinder der beiden bereits infizierten Personen, die mit diesen zusammen leben“, stellt das Gesundheitsamt fest. Deshalb stehe weiterhin nur der entsprechende Flur der Einrichtung unter Quarantäne.

Auch in dieser Woche wurden zudem wieder rund 1000 Impfdosen nach Nordwestmecklenburg geliefert. Diese sollen im Verlauf der Woche weiter in Pflegeeinrichtungen verimpft werden. Somit sollten die ersten Nordwestmecklenburger auch ihre zweite Impfdosis erhalten.

Von mikro