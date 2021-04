28 neue Corona-Fälle am Mittwoch in Nordwestmecklenburg

Wismar

Am Mittwoch wurden in Nordwestmecklenburg 28 neue Corona-Fälle festgestellt, die zweitniedrigste Zahl von Neuinfektionen in MV heute. 334 Personen befinden sich mit einer Infektion in Quarantäne, insgesamt 1359.

Ein Fall betrifft die Kreisverwaltung am Standort Wismar. Hier wurden drei Beschäftigte vorsorglich als Kontaktpersonen in Quarantäne bzw. ins Homeoffice geschickt. Die Häufung in einem holzverarbeitenden Betrieb in Wismar, der bereits einmal erwähnt war, umfasst jetzt zehn Personen. Zu den übrigen Fällen zählen unter anderem zwei Beschäftigte am Sana Hanse-Klinikum Wismar sowie einzelne aus anderen Bereichen.

Die Inzidenz in NWM ist leicht gesunken, sie beträgt mit 176 Fällen in den letzten sieben Tagen 111,9. Der landesweite Wert sinkt leicht auf 132,3.

Von OZ