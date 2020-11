29 neue Corona-Fälle in NWM am Donnerstag: Noch mehr Mitarbeiter im Sana-Klinikum infiziert

Wismar

Nordwestmecklenburg hat seit Donnerstag den höchsten Inzidenzwert in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Der Wert liegt laut Landesgesundheitsamt (Lagus) inzwischen bei 80,7. Das Gesundheitsamt des Kreises gibt sogar einen Wert von 82 an. Am Donnerstag erreichten das Gesundheitsamt insgesamt 29 neue gemeldete Infektionen mit Covid-19.

Mittlerweile hat sich die Zahl der wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus liegenden Menschen auf zehn erhöht, zwei werden weiterhin künstlich beatmet. 184 Menschen befinden sich als infiziert in Quarantäne, inklusive Kontaktpersonen der Kategorie 1 sind es mehr als 2400. Erneut waren laut Gesundheitsamt weit über die Hälfte der Neuinfizierten bereits als Kontakterpersonen in Quarantäne.

Weitere Mitarbeiter im Sana-Klinikum betroffen

Am Sana-Klinikum in Wismar gab es nach den durchgeführten umfangreichen Abstrichtestungen einige weitere Positiv-Diagnosen: Drei weitere Beschäftigte aus bereits betroffenen Bereichen des Krankenhauses sind hinzugekommen. In den vergangenen Tagen meldete die Klinik selbst positiv getestete Mitarbeiter unter anderem auf der Intensivstation. Auch mehrere Patienten wurden seit Montag positiv auf das Coronavirus getestet. Inzwischen dürfte es sich um etwa zwölf positiv getestete Mitarbeiter allein im Klinikum in Wismar handeln.

Weitere Schule und ein Betrieb betroffen

Nach einem positiven Test bei einer Lehrkraft am Ernst-Barlach-Gymnasium in Schönberg mussten heute per Allgemeinverfügung knapp 200 Schülerinnen und Schüler der Klasse 10D und der Jahrgangsstufen 11 und 12 in Quarantäne. Weitere Lehrkräfte seien laut Behörde nicht betroffen. Die Quarantäne für die Schüler gilt zunächst bis zum 1. Dezember. Ausschlaggebend sei in ihrem Fall die Anwesenheit am 16. oder 17. November.

Ein „kleiner Hotspot“ hat sich in einem landwirtschaftlichen Betrieb im Amtsbereich Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen entwickelt. Dort gab es bereits am Montag drei Positiv-Testungen bei Mitarbeitern, wie das Gesundheitsamt erst am Donnerstag mitteilt. Am Donnerstag kamen vier weitere hinzu. Das Gesundheitsamt beobachte die Lage dort weiter.

Weil das Gesundheitsamt am Donnerstag besonders viele Abstriche für Testungen genommen hat, rechnet die Behörde für Freitag zudem mit einer „größeren Anzahl von Laborergebnissen“.

