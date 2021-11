Wismar

2G oder 3G, das ist hier die Frage. Immer mehr Organisatoren denken darüber nach, bei bestimmten Veranstaltungen nur noch Geimpfte oder genesene Personen zu empfangen. Auch das Theater in Wismar hat sich entschieden, zumindest für einige Kulturveranstaltungen bis auf Weiteres das 2G-Optionsmodell zu nutzen. Ausgenommen sind Veranstaltungen für Familien, mit Kitas und Grundschulen. Hier gilt die 3G-Regel – also getestet, geimpft oder genesen.

„Das bedeutet einen erheblichen Schritt in Richtung Normalität“, resümiert Ramona Muschalla vom Theater. Mit der 2G-Regel darf das Theater voll besetzt werden, Abstand sowie Maskenpflicht fallen weg. Heißt: Finanziell betrachtet ist das für das Haus nach mehr als einem Jahr Pandemie wieder die Chance, wirtschaftlich zu arbeiten.

Muschalla ist sich durchaus bewusst, dass sich manche Theaterbesucher mit der 2G-Regelung nicht ausreichend berücksichtigt fühlen, „aber für Veranstalter bedeutet 2G eine größere Planungssicherheit und auch die Chance auf ein höheres Platzangebot. Das Theater hat 444 Plätze. Mit einer 3G-Regelung können nur knapp die Hälfte der Karten verkauft werden.“

Drittes G für Familienveranstaltungen

Die nächste größere Veranstaltung, für die die 2G-Regel gilt, ist die Travestieshow. Das Hamburger Ensemble Täuschungsmanöver präsentiert seine neue Produktion „Skandalös“. Witzig, frech und charmant soll es am 12. und 13. November jeweils um 19.30 Uhr und am 14. November um 16 Uhr werden.

Hierbei handelt es sich um Ersatztermine. Denn eigentlich sollten die Zuschauer schon am 13., 14. und 15. November 2020 in die bunte, schillernde Welt der Travestie mit aufwendig gefertigten Kostümen und Bühnenbildern sowie einer Portion Comedy, Akrobatik und Gesang sehen. „Wer Eintrittskarten erworben hat und die 2G-Regel nicht erfüllen kann, ist zur Rückgabe der Tickets berechtigt“, erklärt Ramona Muschalla. Das gilt übrigens auch für alle anderen 2G-Veranstaltungen im Theater.

Bisher hat das Theater nur wenige Vorverkaufskarten für Veranstaltungen, für die die 2-G- Regelung gilt, zurückerstattet. Dazu zählt auch die Travestieshow. Die war vor Corona-Zeiten fast ausverkauft. „Derzeit liegt eine Auslastung von 65 Prozent vor“, rechnet Ramona Muschalla vor. Von einer hundertprozentigen Auslastung, wie es bei einigen Veranstaltungen in der Vergangenheit der Fall war, kann zurzeit nicht ausgegangen werden. „Der Vorverkauf läuft ja auch noch.“ Und: Durch den Wegfall der Abstandsregelungen können gesperrte Plätze wieder freigegeben werden.

3G und Abstandsregeln gilt bei „Clown Conny“, der am 9. und 10. November jeweils um 10 sowie um 16 Uhr und am 11. November um 10 Uhr Kinder mit auf Reisen nehmen möchte. Ob mit Rakete, Zug oder Schiff? Die Mädchen und Jungen werden es erleben. Das Mitmachtheater ist beliebt – auch mit 3G. „Wir sind so gut wie ausverkauft“, freut sich Ramona Muschalla.

Um Jan und Henry geht es am Samstag, dem 20. November, im Großen Haus. Deutschlands beliebtesten und ebenso neugierigen sowie leicht tollpatschigen Erdmännchen gehen seit Oktober 2018 mit großer Bühnenshow auf Tournee. Nur im vergangenen Jahr konnten sie es nicht. Daher ist auch das ein Ersatztermin für den 10. Mai und 7. September 2020 sowie 30. Mai 2021.

Für Erwachsene gilt 2G

Für die Erwachsenen gilt die 2G-Regel. „Kinder, die das siebte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind den Geimpften und Genesenen gleichzusetzen. Sieben- bis Zwölfjährige müssen einen tagesaktuellen, negativen Schnelltest vorweisen“, heißt es aus dem Theater.

Nur Geimpfte und Genesene sind zudem bei Abi Wallenstein, dem „Vater der Hamburger Bluesszene“, und den Boogielicus (26. November, 19.30 Uhr), beim Adventskaffee der Niederdeutschen Bühne im Zeughaus (27. und 28. November sowie 4., 5., 11. und 12. Dezember jeweils um 15 Uhr), beim Kabarett „Es lockt das Weib, doch bockt der Leib“ im Theater (1. Dezember, 19.30 Uhr) und bei der Vorstellung des preisgekrönten Magiers und Großillusionisten Felix Jenzowsky (17. Dezember, 19.30 Uhr) willkommen.

3G gilt für „Die Weihnachtswichtel“ (5. bis 9. Dezember sowie 11. und 12. Dezember) und das NDR-Vokalensemble mit Weihnachtsliedern aus aller Welt (17. Dezember, 17 Uhr). „Da die Nachfrage für das Weihnachtsmärchen bei Kitas und Grundschulen sehr groß ist, haben wir zwei zusätzliche Veranstaltungen eingekauft“, erklärt Muschalla. Die Familienvorstellung ist dagegen bisher nur mit 50 Prozent ausgelastet.

Spielbetrieb seit 10. September gestartet

Das Theater Wismar hat seit dem 10. September den Spielbetrieb wieder aufgenommen. Im September waren zehn Veranstaltungen geplant, davon sind zwei auf das Jahr 2022 verschoben worden. Im Oktober sollten elf Veranstaltungen auf die Bühne gebracht werden, eine wurde verschoben. Der November hätte 13 Veranstaltungen zählen sollen, am Ende sind es elf. Verschoben werden Veronika Fischer und Band auf den 13. November 2022.

„Die Verschiebung ist dem geschuldet, dass diese Veranstaltung schon 2020 im Verkauf war, Plätze im Theater schon mehr als die Hälfte verkauft worden sind und somit die 3G-Regel mit Abständen nicht eingehalten werden konnte“, erläutert Ramona Muschalla. Ersatzlos gestrichen ist das russische Ballettstück „Schwanensee“ am 29. November sowie „Baumann und Clausen“ am 18. Dezember. Der Ticketpreis wird an den jeweiligen Vorverkaufstellen erstattet.

Karten für alle Veranstaltungen gibt es auch im OZ-Servicecenter in der Mecklenburger Straße 28.

Von Jana Franke