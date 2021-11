Wismar

„Bevor ich Sie bediene, muss ich einmal Ihren Impfausweis sehen ...“ Wie oft Ingrid Janczak am Montag diesen Satz gesagt hat? Oft. Seit Montag gilt „2G“ auf dem Wismarer Weihnachtsmarkt.

Die Besucherinnen und Besucher, die an den Ständen Glühwein, Mutzen und Co. kaufen wollen, müssen geimpft oder genesen sein und das entsprechend nachweisen. Das gilt auch, wenn sie sich die Mutzen beispielsweise für zu Hause mitnehmen wollen.

Praktische Armbänder

Meik Schliemann zückt sein Smartphone mit dem Nachweis. Dafür bekommt er von der Gastronomin nicht nur seine Pilzpfanne zum Mittag, sondern auch gleich ein Bändchen ums Handgelenk. „Ab jetzt ist all inclusive?“, fragt Meik Schliemann lachend. Ingrid Janczak grinst zurück: „Aber bezahlen müssen Sie trotzdem!“ Humor hilft, immer!

Mit dem Bändchen kann er sich nun an jedem Stand „ausweisen“. Gibt es jeden Tag ein neues? Ingrid Janczak schüttelt den Kopf: „Das können Sie bis Weihnachten tragen, Sie bleiben ja weiterhin geimpft!“ Das Band geht im Guten nicht vom Handgelenk, sondern müsste abgeschnitten werden, wenn es stört oder nach der Dusche nicht mehr nett ist. Dann müsste der Gast sein „G“ wieder nachweisen und bekommt ein neues.

Lieber so als gar nicht

Die Kunden seien aber entspannt, es habe sich noch niemand beschwert, erzählt Ingrid Janczak. „Was sein muss, muss sein“, kommentiert Meik Schliemann die neuen Regeln. „Wir sind doch alle froh, wenn der Markt nicht zumachen muss!“ Ingrid Janczak nickt: „Es ist doch schwer für die Menschen, die jetzt Weihnachten nicht unterm Baum zu Hause feiern können ...“ Eine Kundin ergänzt: „... sondern beatmet auf dem Bauch liegend ...“

Die Unsicherheit ist groß, auf beiden Seiten der Theke. Dabei lief die erste Woche wirklich gut für die Gastronomen. Die Gäste kamen stetig, allerdings nicht so geballt wie sonst zu Stoßzeiten, beispielsweise abends oder am Wochenende. „Viele dachten auch, lieber schnell hin, wer weiß wie lange ...“, erzählt Weihnachtsmarkt-Betreiberin Dörte Schmidt.

Sorgen vor „2G-plus“

„Es mault niemand wegen Mundschutz“, erzählt sie weiter. Die ersten Tage herrschte noch Verunsicherung, ob mit oder ohne Mundschutz. Nun stehen neue, größere Schilder mit dem eindeutigen Hinweis: Mundschutz. Dörte Schmidt: „Die Gäste benehmen sich, halten Abstand und sind rücksichtsvoll. Die Menschen sind vorsichtig.“ Und sie kommen, bisher.

Ob das so bleibt? „Wir rechnen mit 2G-plus, die Zahlen gehen ja nicht runter“, mutmaßt Dörte Schmidt. Damit behält sie Recht: Weil die Warnstufe für ganz MV am Montag drei Tage lang rot war, werden ab Mittwoch nur noch Menschen bedient, die zusätzlich zum „2G“ noch den tagesaktuellen Test haben. Ingrid Janczak zuckt mit den Schultern. „Es müssen sich ja auch viele für die Arbeit regelmäßig testen lassen“, hofft sie darauf, dass die Menschen diesen Testtag dann mit dem Weihnachtsmarktbesuch verbinden. Sie ist aber skeptisch.

Schausteller planen bis Sonntag

Auch Dörte Schmidt kann nur mit den Schultern zucken. „Wir versuchen es bis Sonntag. Dann werden wir sehen, ob das funktioniert.“ Heißt, im Zweifelsfall wird kommenden Montag abgebaut. „Ich bin ja immer optimistisch und guter Dinge, aber dieses Hickhack, dieses Hin und Her, das macht mich nervlich fertig.“

Dazu das finanzielle Risiko, das die Standbetreiber eingegangen sind. „Wir wissen nicht, ob wir jetzt noch Ware nachordern sollen oder nicht ...“, sagt Ingrid Janczak. Der Glühwein hält sich bis in die kommende Saison, aber Bratwurst und Co.? Viele Schausteller seien auch noch nicht so richtig im „Plus“ im Sinne der Betriebswirtschaft. „Vieles ist in diesem Jahr teurer geworden: die Mieten für die Hütten, die Security, die Bauzäune ...“, führt Dörte Schmidt aus. Die Leute im Stand wollen bezahlt werden: „Und wenn dann keiner kommt ...“

Sonderregeln für Kinder Kinder bis 7 Jahren können ohne Nachweise auf den Weihnachtsmarkt, solange sie „symptomfrei“ sind. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren müssen genauso symptomfrei sein und brauchen einen aktuellen negativen Coronatest. Auch Schwangere können den Markt ohne Impfung oder durchstandener Infektion besuchen, wenn sie einen aktuellen negativen Test haben und ihre Schwangerschaft nachweisen (Mutterpass).

Buden-Betreiber müssen Geld verdienen

Im Mai, als sie die diesjährigen Wismarer Glühweintassen – besonders schick mit Goldschrift! – bestellt hat, war Dörte Schmidt optimistisch, dass im Advent 2021 Corona kein Thema mehr wäre in Deutschland. Nun sind erst die Infektionszahlen explodiert, dann die der Menschen, die in den Krankenhäusern um ihr Leben kämpfen. „Man hat schon ein schlechtes Gewissen, wenn man diese steigenden Zahlen sieht und dann hier steht“, sagt Sandra Wolf von der Crêpe-Bude. Ein „Diskussionen zwecklos!!!!“ steht auf ihrer Plexiglasscheibe am Stand, unter dem 2G-Hinweis.

Allerdings drücken eben auch die Finanzen: „Man darf nicht vergessen, 2019 haben wir das letzte Mal hier auf dem Weihnachtsmarkt Geld verdient“, erzählt sie weiter. Die versprochenen Coronahilfen kamen spärlich, blieben aus oder kamen nur mit dem Vorbehalt einer Rückforderung. „Es war erst mal wichtig, dass wir hier starten konnten!“, dankt Sandra Wolf. „Wir machen so lange, wie wir dürfen und können ...“

Von Nicole Hollatz