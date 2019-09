Wismar

Bessere Ausrüstung für die Feuerwehren von MV Werften: Die Firma Kötter Security aus Essen ( Nordrhein-Westfalen) hat in den zurückliegenden zwölf Monaten die Brandbekämpfungseinheiten an allen drei Standorten modernisiert – für insgesamt 3,5 Millionen Euro. Mit dem Geld sind in Wismar, Rostock und Stralsund neue Lösch- und Logistikfahrzeuge sowie mehrere mobile Großlüfter angeschafft worden. Außerdem kommen in Rostock-Warnemünde die Rettungskräfte künftig hoch hinaus: Mit einer auf 60 Meter ausfahrbaren Teleskopmastbühne „TMB 60“ steht MV Werften jetzt die höchste Rettungsbühne in Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung. Die ist auch nötig, denn der Werftenverbund baut die nach Passagierzahl größten Kreuzfahrtschiffe der Welt.

Höchste Rettungsbühne in MV

60 Meter hoch ist die neue Rettungsbühne von MV Werften. Sie ist die höchste in MV. Quelle: Kötter GmbH

Auch in die Ausbildung der Löschtruppen wird investiert: So werden die Rettungskräfte in einem maritimen Großbrand-Simulator trainiert, in dem sie Bedingungen wie auf Schiffen vorfinden – auch von Schiffen, die sich noch im Bau befinden. Die Temperaturen in den Containern sind feurig – die Männer üben zwischen Rauch und Flammen. Dirk H. Bürhaus, Geschäftsführer von Kötter Security, ist stolz auf das gesamte Investitionspaket: Mit dem verfüge das Unternehmen MV Werften über eine der modernsten Werkfeuerwehren in ganz Nordostdeutschland“, betont Bürhaus.

Markus Wähler, Leiter der Unternehmenssicherheit bei MV Werften, freut sich ebenfalls über die Partnerschaft: „Eine gut ausgerüstete Werkfeuerwehr und hoch qualifizierte Feuerwehrkräfte sind für die Sicherheit an unseren drei Werft-Standorten essenziell. Herangehensweise, Know-how und Schlagkraft von Kötter Security haben uns von Beginn an überzeugt. Das Unternehmen genießt unser absolutes Vertrauen“.

Verheerendes Feuer bei Lürssen

Was ein Brand in einer Werft anrichten kann, hat das Feuer im September 2018 bei Lürssen in Bremen gezeigt. Gut drei Tage hat es gedauert, die Flammen zu löschen. Zur Unterstützung der Berufsfeuerwehren und der freiwilligen Feuerwehren aus dem Umland war sogar die Werkfeuerwehr der Meyer Werft aus dem 110 Kilometer entfernten Papenburg angerückt. Insgesamt waren 900 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Luxusyacht, die in der Werft gebaut wurde, gilt als Totalschaden. In der Branche kursiert eine Schadenssumme in Höhe von mehr als 610 Millionen Euro.

Die MV Werften haben neue Feuerwehrtechnik - unter anderem Fahrzeuge. Quelle: Kötter GmbH

Von Kerstin Schröder