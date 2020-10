Wismar

Einer Achterbahnfahrt gleicht die Geschichte der Wismarer Werft in den letzten 30 Jahren: Werftbesetzung, Eigentümerwechsel, Insolvenzen, Investitionen, Stellenabbau, Bau riesiger Kreuzfahrtschiffe.

Folko Manthey hat die Höhen und Tiefen alle erlebt. Aktuell befindet sich die Werft mal wieder am Scheideweg. Glaubt er an eine Zukunft der MV Werften mit dem Genting-Konzern? „Ja, ich denke, es wird weitergehen. Wir brauchen nur etwas Zeit. Ich sehe nicht so schwarz für den Kreuzfahrttourismus. Die Branche wird sich relativ schnell erholen, wenn ein Impfstoff erst da ist.“

Der Familienvater wohnt mit seiner Frau in Proseken. Gerade ist er von einer einwöchigen Kreuzfahrt mit „Mein Schiff“ in Griechenland zurück. „Die Leute wollen doch verreisen“, ist er überzeugt.

Schiffbauer in Wismar gelernt

Von 1985 bis 1988 hat Falko Manthey seine Schiffbauerlehre mit Abitur in Wismar gemacht. Nach der Armeezeit heuerte er im Februar 1990 auf der Werft an. „Ehrlich, ich habe damals gedacht, dass geht zwei, drei Jahre gut. Das Werftensterben gab es schon damals. Ich hätte 1990 nicht vermutet, dass ich 30 Jahre später noch auf der Werft bin.“

Manthey ist nicht der Chefdiplomat. Er spricht Klartext, weiß, wie die Leute ticken. In der Werft und außerhalb. Bis 2009 war er als Schiffbauer tätig, danach als Lagerlogistiker für den Stahlnachschub. Seit 2018 ist er freigestelltes Betriebsratsmitglied. Er habe Verständnis, wenn die Entwicklung bei MV Werften heute mit Skepsis und Argwohn betrachtet werde.

Überführung des Mittelschiffs der „Global Dream“ von Warnemünde nach Wismar im November 2019. Quelle: Sebastian Krauleidis

Neuer Schwung mit Genting

Der Rückhalt in der Bevölkerung gleicht inzwischen einer Berg- und Talfahrt. Wismar ist nicht mehr uneingeschränkt Werft. Von einst 6000 Beschäftigten zu DDR-Zeiten sind noch 1400 geblieben. Etwa 400 arbeiten derzeit an der Fertigstellung der Global Class. Die meisten sind in Kurzarbeit. Manthey: „Man darf aber nicht vergessen: Der Kaufpreis wurde bezahlt, Genting ist der erste Eigentümer nach vielen Jahren, der wieder etliche Millionen investiert hat, mit den vier Flusskreuzfahrtschiffen wurde Arbeit besorgt, es wird nach Tarif gezahlt.“

2016 war der malaysische Konzern eingestiegen. Zusammen mit Warnemünde und Stralsund hängen viele Existenzen am Fortbestehen. Auch im Umfeld von MV Werften.

Glaubt Folko Manthey auch an die Werft in 30 Jahren? „In welcher Form auch immer, Schiffbau wird es in Wismar weiter geben.“ Die bewegten letzten 30 Jahre nähren seine Zuversicht.

Bewegte 30 Jahre

Im Frühjahr 1992 kam es zur Besetzung der Mathias-Thesen-Werft (MTW) – hier eine Aufnahme vom 26. Februar 1992. Quelle: Thomas Häntzschel

Am 1. Juni 1990 wird die damalige Mathias-Thesen-Werft von der Treuhandgesellschaft in eine GmbH umgewandelt und gehört zur Deutschen Maschinen- und Schiffbau AG. Unvergessen ist für viele Beschäftigte das Frühjahr 1992: Die Werft wird über Wochen von der Belegschaft besetzt, um eine schnelle Entscheidung zur Privatisierung herbeizuführen. Gearbeitet wird trotzdem.

Folko Manthey: „Wir wollten Druck auf die Politik ausüben, um vom Bremer Vulkan übernommen zu werden.“ Dagegen hatte sich der damalige Ministerpräsident Alfred Gomolka ( CDU) gewehrt. Das kostete diesem letztlich den „Kopf“. Am 11. August 1992 wird die Meerestechnik-Werft von der Bremer Vulkan Verbund AG übernommen.

Die Lage bleibt angespannt. Am 23. April 1994 demonstrieren in Wismar rund 20 000 Menschen für den Erhalt des Werftstandortes. Mit Erfolg. Und die Aussichten werden besser. Im November 1994 wird der Grundstein für die Kompaktwerft 2000 mit der neuen Dockhalle gelegt.

Letzter Stapellauf 1997

Vor etwa 8500 Zuschauern fand in der MTW-Werft in Wismar am 6. Dezember 1997 der letzte klassische Stapellauf in der Geschichte der ostdeutschen Werften statt. Auf der Wismarer Helling wurden seit 1958 insgesamt 354 Schiffe gebaut. Das 168 Meter lange Containerschiff „Merkur Tide“ war für eine Bremer Reederei bestimmt. Quelle: Jens Büttner

Emotional ist der 6. Dezember 1997: Mit der „Merkur Tide“ wird vor 8500 Besuchern das letzte Schiff mit einem Stapellauf zu Wasser gelassen. 354 Mal hat es das in der Geschichte der Werft gegeben, deren Neubau am 1. August 1950 vollzogen wurde. Das moderne Ausdocken aus der Schiffbauhalle verläuft weit weniger spektakulär.

Hängende Köpfe gibt es dann spätestens am 21. Februar 1996: Die Bremer Vulkan AG meldet Insolvenz an und bringt den Wismarer Schiffbau erneut in Schwierigkeiten. Die lange Hängepartie endet am 1. März 1998 mit der Übernahme der Werft durch den norwegischen Aker-Konzern. Doch abermals verlieren viele Werftarbeiter ihren Job.

Moderne Werft mit einem Haken

Ein Grund zum Feiern ist dagegen die Fertigstellung der Kompaktwerft mit Dockhalle (74 m hoch, 155 m breit, 395 m lang) für rund 600 Millionen D-Mark am 28. Oktober 1998. Allerdings hat die Modernisierung einen gewaltigen Haken: Wegen der eingesetzten EU-Fördergelder wird aus Wettbewerbsgründen eine Obergrenze festgelegt. Klartext: Es dürfen nicht so viele Schiffe gebaut werden, wie es die moderne Werft hergibt.

Unrühmliches Kapitel

Ex-Wadan-Boss Andrej Burlakow (2. v. r.) zählte zu den größten Enttäuschungen. Er versprach Wunder, konnte aber nichts halten. Links im Bild: Betriebsratschefin Ines Scheel. Quelle: Heiko Hoffmann

Im Jahr 2008 gibt es neue Eigentümer. Der Russe Andrej Burlakow fügt der Werft, die nunmehr Wadan Yards GmbH heißt, ein unrühmliches Kapitel hinzu. Vollmundige Versprechen konnte er nicht erfüllen. Im Juni 2009 muss Insolvenz angemeldet werden.

Am 15. August 2009 kauft dann der Russe Witali Jussusof die Werft, die nun unter Nordic Yards firmiert. Über ihn wird zwar heute noch gut gesprochen, doch die Hoffnung auf russische Staatsaufträge im großen Stil erfüllen sich nicht.

Im April 2016 kauft schließlich der malaysische Gentin-Konzern die Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund. Anfangs überwiegt die Skepsis. Doch mit den Investitionen und der Überfahrt des Mittelschiffes der „ Global Dream“ von Warnemünde nach Wismar im November 2019 steigt immer mehr die Zuversicht. Dann kommt Corona. Der boomende Kreuzfahrtmarkt geht am Stock. Aktuell gibt es viele Fragezeichen. Bei Folko Manthey überwiegt die Zuversicht.

Von Heiko Hoffmann