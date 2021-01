Nun sind wir wieder dreistellig, was den Sieben-Tage-Wert betrifft: An das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg sind am Sonnabend zahlreiche neue Coronafälle gemeldet worden. Ungewöhnlich: Der größte Teil hat sich nicht im familiären Umfeld angesteckt. Es handelt sich um jeweils neue Infektionsgeschehen.