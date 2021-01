30 neue Corona-Fälle am Freitag in NWM: Kita und ein Flüchtlingsheim betroffen

Wismar

30 neue Corona-Infektionen meldet das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg am Freitag. Betroffen sind Pflegeeinrichtungen, eine Kita und die Haffburg in Wismar. Zwei Bewohner der Flüchtlingsunterkunft wurden positiv auf das Coronavirus getestet.

Die beiden Personen wohnen dort zusammen. Der Wohnflur sei unter Quarantäne gestellt worden. Die Kontaktermittlungen dauern allerdings noch an. Es wurden und werden auch weitere Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt. Anfang kommender Woche sollen mithilfe eines Abstrichteams des Landes umfangreiche Tests in der Einrichtung gemacht werden. Rund 250 Personen kommen nach aktuellem Stand für einen Test infrage.

Von den Tests bei 17 Mitarbeitern eines Pflegedienstes, die sich aus einem positiven Fall in einer Seniorenwohngruppe in der Nähe von Wismar bereits am Donnerstag ergeben haben, wurden am Freitag sechs weitere Personen positiv gemeldet.

Einen Corona-Fall gab es auch bei einer Erzieherin der Kita „Bunte Stifte“ in Wismar. Das Gesundheitsamt hat 25 Kinder in Quarantäne geschickt. Sie gilt zunächst bis zum 21. Januar.

Mit 148 Fällen in den letzten sieben Tagen liegt Nordwestmecklenburg zudem inzwischen bei einem Inzidenzwert von 94,1.Der Kreis Mecklenburgische Seenplatte schnellt mit 114 neuen Fällen weiter in die Höhe von knapp über 200 auf 241,8.

Von mikro