350 Menschen demonstrieren in Wismar fürs Klima

Fridays for Future - 350 Menschen demonstrieren in Wismar fürs Klima Mitgemacht hat in Wismar auch der Fahrradclub. Die Polizei hat Straßen für Demonstrationszug gesperrt. Dennoch waren in Wismar vergleichsweise wenig Aktivisten auf der Straße.

In Wismar sind am 20. September 350 Menschen auf die Straße gegangen, um sich am weltweiten Klimastreik zu beteiligen. Quelle: Michaela Krohn