Eine 36-jährige Frau aus dem Amtsbereich Lützow-Lübstorf ( Landkreis Nordwestmecklenburg) hat bei einem Betrug 1000 Euro verloren. Über das Verkaufsportal Ebay-Kleinanzeigen hat sie einen Rasenroboter erworben. Per Whatsapp hatte sie zuvor regen Kontakt mit dem Vorkäufer, er schickte sogar ein Bild seines angeblichen Ausweises. Am Donnerstag kam dann aber ein viel zu kleines leeres Paket an.

Die Polizei rät in Sachen Vorkasse, achtsam zu sein. Besonders misstrauisch sollten Käufer Angeboten begegnen, die einfach zu schön sind, um wahr zu sein.

