Das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg erfasste seit Freitag 84 neue Coronafälle – 60 davon am Samstag, fünf weitere am Sonntag und noch einmal 19 am Montag. Zudem ist ein weiterer Todesfall registriert worden. Die Hospitalisierungsinzidenz im Landkreis liegt derzeit bei 1,9. Die Auslastung auf den Intensivstationen wird mit 6,7 Prozent beziffert. Die Infektionsinzidenz liegt bei 245,0.

In der risikogewichteten Stufenkarte des Landes steht Nordwestmecklenburg weiterhin auf Stufe gelb. Ausschlaggebend für die geltenden Maßnahmen ist allerdings die landesweite Warnstufe – und die ist den dritten Tag infolge auf Stufe rot. In ganz MV wurden am Montag 707 Neuinfektionen und acht Todesfälle registriert. Seit Freitag waren es 1949 Neuinfektionen und zwölf Todesfälle.

Auf die vergangene Kalenderwoche geschaut, gab es in Nordwestmecklenburg insgesamt 386 Neuinfektionen. Die meisten zählt die Hansestadt Wismar mit 114. In den Amtsbereichen hat Lützow-Lübstorf mit 52 die meisten Neuinfektionen gefolgt von Schönberger Land und Gadebusch (jeweils 36), Klützer Winkel (32), Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen (27), Rehna (22), Neuburg (16), Neukloster-Warin (15), Grevesmühlen-Land (13) und Ostseebad Insel Poel (9). Die Stadt Grevesmühlen verzeichnete 14 Coronafälle.

