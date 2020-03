39 Handwerksgesellen in Nordwestmecklenburg freigesprochen

Wismar

Freude bei 39 Junggesellen. In einer Feierstunde der Kreishandwerkerschaft Wismar-Nordwestmecklenburg haben die jungen Männer und eine Frau nach bestandener Prüfung ihre Gesellenbriefe erhalten. Kreishandwerksmeister Detlef Kohrt sprach die Gesellen nach alter Tradition frei. Eltern und Freunde wohnten dem feierlichen Akt bei. Für Musik sorgte Aldo Pinetzki auf dem Saxofon.

Gratulation vom Kreishandwerksmeister

49 Lehrlinge nahmen nach dreieinhalbjähriger Ausbildung an der Winterprüfung teil, zwölf von ihnen bereits zum wiederholten Male. Allerdings haben nur 39 Lehrlinge die Prüfung bestanden: sechs mit „gut“, elf mit „befriedigend“ und 22 mit „ausreichend“. „Wir hatten schon schlechtere Ergebnisse“, kommentierte der Kreishandwerksmeister. Er beglückwünschte alle Junggesellen, es sei „ein würdiger Abschluss ihrer Lehrjahre“. Detlef Kohrt forderte die jungen Leute auf, die Weiterbildungsangebote in ihren Betrieben und ihrer Innung zu nutzen. Denn das in der Lehre erworbene Wissen veralte heute schneller denn je.

Zwei Gesellen haben Lehre vorzeitig beendet

Ihre Prüfung gut gemeistert haben die Sanitär-, Heizungs- und Klimatechniker Paul-Mattes Broska und Franz Kade, die in der Firma Siedenschnur in Stofferstorf beziehungsweise in der Block GmbH in ausgebildet wurden. Willi Zarnitz hat im Awus-Autohaus Wismar Kfz-Mechatroniker in der Fachrichtung Pkw-Technik gelernt und Alexander Greve im Zweckverband Grevesmühlen den Beruf des Elektronikers für Energie- und Gebäudetechnik. Ihre Lehre vorzeitig und mit dem Prädikat „gut“ beendet haben der Tischler Stefan Schulz in der Innenausbau Greve GmbH in Grevesmühlen und der Zimmerer Max Gnoza in der Firma Wellner in Dalberg.

Festredner: Investieren Sie in Ihre Zukunft

Im Namen der Handwerkskammer Schwerin gratulierte der Hauptgeschäftsführer Dr. Gunnar Pohl den Nachwuchsgesellen. In seiner Festrede würdigte er ihre Entscheidung, einen Handwerksberuf und nicht den akademischen Weg gewählt zu haben. Als gut ausgebildete Fachkraft seien sie sehr gefragt und hätten einen sicheren Job. Auch Pohl ermunterte die Junggesellen, in ihre Zukunft zu investieren, sich zu qualifizieren, eine Meisterausbildung zu absolvieren, um sich selbstständig zu machen und vielleicht eine eigene Firma zu gründen oder die Nachfolge des Chefs anzutreten. „Die Handwerkskammer unterstützt Sie, wir stellen Ihnen Mittel zu Verfügung“, versicherte er.

254 neue Lehrverträge im vergangenen Jahr

Nach Angaben von Antje Lange, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft, haben im vergangenen Jahr insgesamt 254 Schulabgänger eine Ausbildung im Handwerk begonnen. Das sind 25 Prozent mehr Lehrverträge als 2018. „Bis zum 1. März haben bereits 22 Jugendliche einen Lehrvertrag unterzeichnet, das ist viel im Vergleich zu den Vorjahren“, so Antje Lange. Sie werden im September ihre Lehre beginnen.

