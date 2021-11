Kostenlos bis 20:01 Uhr 3G in Bussen: So läuft es bei Nahbus in Nordwestmecklenburg

Mit den neuen Corona-Bestimmungen aus der Landesregierung müssen Bürger geimpft oder genesen sein und Ungeimpfte einen Negativtest vorlegen, wenn sie mit dem Bus von A nach B wollen. Darauf müssen Nordwestmecklenburger jetzt achten.