40 Jahre im Dienst: So feiert Wismars Senator sein Dienstjubiläum in Corona-Zeiten

Es ist die Feier im ganz kleinen Kreise. Ein Hinweisschild mit der Aufschrift „Raum frisch desinfiziert“ hängt an der Türklinke. Drinnen bleiben Senator Michael Berkhahn ( CDU), Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD), Kämmerin Heike Bansemer und Bauamtssekretärin Heide Daschke auf Abstand, die Urkunde und die Blumen werden über den Tisch geschoben. So sieht eine Jubiläumsfeier in Zeiten von Corona aus.

Michael Berkhahn ist 40 Jahre im Dienst der Verwaltung. Er leitet im Wismarer Rathaus das Dezernat für Bauwesen und kommunale Betriebe. „Das ist schon eine der intensivsten Zeiten in den 40 Jahren“, sagt der Senator und stellvertretende Bürgermeister. Viele Dinge innerhalb der Verwaltung müssten wegen der Corona-Pandemie neu gedacht und schnell umgesetzt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgenommen werden.

Studium mit Aushilfsjobs finanziert

Berkhahn bringt dafür die Erfahrung einer Verwaltungslehre, eines Verwaltungsstudiums und eines Studiums der Rechtswissenschaften mit. „Ich war aber auch gern mal eine faule Socke“, sagt er und lacht. Dabei hat er sich sein Studium in Berlin als Teppichverkäufer, Aushilfsbusfahrer und Aushilfsbeleuchter finanziert.

Wie kam es, dass es für den damals 15-Jährigen nach der Schule in die Verwaltung ging? „Der Hauptamtsleiter der Stadt kam mit dem Direktor in die Klassen und fragte, ob jemand Interesse habe“, erinnert sich Berkhahn. Und außerdem habe auch sein Vater ihm zu diesem Weg geraten.

Guter Rat ist auch heute manchmal teuer. In seinen verbleibenden Dienstjahren will Michael Berkhahn vor allem eines: die Großprojekte Hochbrücke, Feuerwehrzentrale und Fahrrinnenvertiefung erfolgreich begleiten.

