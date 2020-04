400 Schutzschilde für Krankenhaus- und Rettungsdienst-Personal in NWM

Rehna

Nach drei Wochen von der Idee bis zur Fertigstellung sind am Mittwochnachmittag offiziell die ersten 400 Schutzschilde an den Landkreis Nordwestmecklenburg übergeben worden. Insgesamt 700 hat der Kreis geordert. Die erhält der Katastrophenschutz, der sie dann verteilt.

Anzeige

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Schild fürs gesamte Gesicht

„Die Gesichtsschilde sind für das medizinische Personal in den Krankenhäusern und den Rettungsdienst in Nordwestmecklenburg vorgesehen“, erklärt Florian Haug, Leiter des Brand- und Katastrophenschutzes Nordwestmecklenburg. Sie sollen sowohl seinen Träger als auch sein Gegenüber effektiv vor den Corona-Viren schützen, denn durch das Abdecken der gesamten Gesichtspartie wird eine Tröpfcheninfektion nahezu unmöglich.

Weitere OZ+ Artikel

Neue Produktionspalette

Hergestellt werden diese Schutzschilde bei PMC in Rehna. „Wir stellen normalerweise Kunststoffformteile für Züge, S- und U-Bahnen oder Straßenbahnen her“, berichtet Geschäftsführer Frank Jaeckel. Doch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und dem nicht zu deckenden Bedarf an Schutzausrüstungen sei ihm die Idee gekommen, so eine neue Produktpalette aufzubauen.

„Wir werden in wenigen Wochen auch FFP 2-Masken herstellen. Die Prototypen sind bereits fertig, jetzt braucht es nur noch die notwendige Zertifizierung und das Personal, dass sie fertigt“, ergänzt Jaeckel. Dafür sucht er aktuell sechs neue Mitarbeiter, die sein jetziges 17-köpfiges Team verstärken. „Das können ruhig Quereinsteiger oder Kurzarbeiter sein. Wir könnten dann bis zu 300 000 Masken im Monat produzieren“, berichtet der Geschäftsführer.

Unterstützung von Fördergesellschaft

Möglich wurde diese schnelle Eröffnung der Produktionslinie mit Hilfe und Unterstützung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg. „Wir haben alles in unserer Macht stehende getan, um die PMC bei ihrem Vorhaben zu unterstützen. Das ist ein Beispiel kreativen Unternehmertums, wie wir es noch mehr in unserem Landkreis brauchen“, ist Geschäftsführer Martin Kopp begeistert.

Landrätin lobt fairen Preis

Auch Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) ist froh, solch ein Unternehmen in Nordwestmecklenburg ansässig zu haben. „Gerade in der aktuellen Situation, in der wir es schwer haben, die benötigten Corona-Schutzmittel für die Mitarbeiter im Gesundheitswesen und anderen Berufszweigen aber auch der Bevölkerung zu bekommen, ist so eine Firma goldwert. Noch dazu erhalten wir die Produkte zu einem fairen Preis, der deutlich unter den derzeit auf dem Markt geforderten Summen liegt“, so die Verwaltungschefin.

Zunächst will PMC mit diesen Produkten den Landkreis Nordwestmecklenburg versorgen - allein hier liegt der Bedarf an FFP 2-Masken derzeit bei 60 000 Stück im Jahr. Dann soll das gesamte Bundesland versorgt werden und erst im dritten Schritt wird bundesweit geplant.

Mehr Infos:

Zweitwohnungsbesitzer dürfen zurück nach Wismar und Poel – doch es bleiben Fragen

Wismarer Pflegeunternehmen zahlt Mitarbeitern Prämie

Corona-Zeiten: Wismarer Sängerin Mila vermisst Auftritte und ihre Fans

Von Peter Täufel