Bad Kleinen

Die 42-jährige Anja Zarnekow wird seit Freitag, dem 06. September, vermisst. Die Vermisste wurde letztmalig am 04.09.2019 an ihrer Wohnanschrift in Bad Kleinen gesehen. Von hier aus hat sie sich vermutlich in Richtung Schweriner See entfernt. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes ist die Vermisste auf Medikamente angewiesen. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Frau Zarnekow ist etwa 1,77 Meter groß und von schlanker Statur. Sie trägt kurzes Haar, es sei aber nicht auszuschließen, dass sie eine Perücke (Art und Aussehen unbekannt) trägt. Was sie zuletzt getragen hat, ist nach Angaben der Polizei nicht bekannt.

Anja Zarnekow wird seit dem 06. September vermisst. Quelle: Polizei

Die bisherigen Suchmaßnahmen haben nicht zum Auffinden der Vermissten geführt. Die Polizei bittet deshalb dringend um die Mithilfe der Bevölkerung.

Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nimmt der Kriminaldauerdienst Wismar unter der Telefonnummer 03841/203-155, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache entgegen.

Zur Galerie Ab wann gilt ein Mensch als vermisst? Kann jeder jeden als vermisst melden? Wie genau geht die Polizei bei der Vermisstensuche vor? Wenn eine Person verschwindet, sind die Menschen in ihrem Umfeld häufig ratlos. Die OZ hat mit den Beamten gesprochen und die wichtigsten Fragen geklärt.

Von RND/ps