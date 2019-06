Wismar

Geschafft: Für 44 junge Frauen und Männer der Europaschule Gymnasium Am Sonnenkamp in Neukloster ist die Schulzeit zu Ende. Am Sonnabendnachmittag gab es die Zeugnisse in der Aula, abends wurde in Gägelow gefeiert.

Besonders großen Grund zur Freude hatten die drei besten Schüler Tom Müller aus Fahren bei Zurow (1,2), Analena Frick aus Kirchdorf (1,3) und Luca Bode aus Warin (1,4).

Insgesamt 19 Absolventen haben auf ihrem Abschlusszeugnis eine Eins vor dem Komma. „Das ist ein tolles Ergebnis“ und liege über dem Bundesdurchschnitt, freut sich Schulleiterin Astrid Paschen. Den Jahrgangsdurchschnitt von 2,3 beschreibt sie mit „solide geliefert“. Ein Schüler ist durch die Prüfungen gefallen.

Insgesamt, so die Schulleiterin, steige die Zahl der Versager, zitierte sie den offiziellen Begriff. Die Gründe seien vielschichtig: mangelndes Durchhaltevermögen, geringere Belastbarkeit und Vorkenntnisse oder zu wenig Rückhalt in der Familie. Doris Paschen lud die anwesenden Eltern und Großeltern bei der Feierstunde zu Gedankenexperimenten ein. Jeder könne sich seine Meinung bilden. So auch zu der Frage, ob es angesichts des Fachkräftemangels zu viele Abiturienten gibt oder noch zu wenige, wenn Deutschland international Schritt halten will.

Guter Dinge ist die Schulleiterin, dass das Gymnasium Neukloster die jungen Leute gut auf das weitere Leben vorbereitet hat. Dabei ging sie auf das Profil der Schule ein, das weit mehr bietet, als den reinen Lernstoff. „Ich hoffe, dass Sie nicht verunglücken werden an Ihren Lebensträumen“, gab Astrid Paschen den jungen Frauen und Männern mit auf den Weg.

Tom Müller hat bereits feste Pläne. Der 18-Jährige, der auch für seine besten Leistungen in Mathe und Physik geehrt wurde, möchte in Greifswald Physik studieren und später in die Forschung gehen. Wendelstein 7-X, eine Experimentieranlage zur Erforschung der Kernfusionstechnik am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald, fasziniere ihn. An die zwölf Schuljahre denke er gerne zurück. Dass ihm Mathe und Physik kein Kopfzerbrechen bereitet haben, freut den jungen Mann. Sein Erfolgsrezept: „Ich habe immer versucht, möglichst viel aus dem Unterricht mitzunehmen.“ Französisch dagegen habe ihm nicht so gelegen, darum habe er die zweite Fremdsprache nach der 10. Klasse abgewählt.

Seine Eltern, Karin Müller und Volker Illing, sowie die jüngeren Geschwister Ina (kommt in die 11. Klasse) und Ben (bald 8. Klasse) freuten sich mit Tom und abends auf den Abiball im Hotel in Gägelow. Für die Übernachtung hatte die Familie unkonventionell vorgesorgt, denn geschlafen wurde im Wohnmobil. Da kommt gleich Urlaubsstimmung auf.

Die steigt auf alle Fälle bei Analena Frick. Die Poelerin, die das beste Deutsch-Abitur hingelegt hat und für ihr Engagement im Bereich Wirtschaftswissenschaften geehrt wurde, freut sich auf Australien. Zunächst mit ihren Eltern, später heißt es für mehrere Monate selbstständig Work and Travel. In diesem Jahr mit Arbeiten und Reisen auf dem fünften Kontinent wird sich dann entscheiden, wo sie ihre Talente beim Studium vertiefen möchte.

Neben den drei leistungsstärksten Schülern gab es weitere Ehrungen. Beste Leistungen in Mathematik und Physik: Tom Müller; bestes Deutschabitur: Analena Frick; Certilingua-Zertifikat: Maria Grünberg; Bereich Wirtschaftswissenschaften: Analena Frick; engagierteste Schüler: Luisa Beyrau, Josephine Kloth, Niklas Krombach, Pauline Warncke; Mitglied der Steuergruppe: Pauline Warncke; für ihre kulturellen Beitrage während der gesamten Schulzeit. Luisa Beyrau, Liam Marks, Sophie Reinike, Caroline Suchau.

