Wismar

Das Impfzentrum in Wismar wird am kommenden Sonnabend, 29. Mai, erneut eine „freie Impfaktion“ ohne Termin am Standort in der Störtebekerstraße 2 anbieten. Von 8 bis 12 Uhr steht dort ein Kontingent von insgesamt 500 Impfdosen des Johnson & Johnson zur Verfügung.

Die Impfungen erfolgen ohne Priorisierung, das heißt, jede Person ab 18 Jahren kann sich impfen lassen. Der Landkreis bittet, Wartezeiten entsprechend einzuplanen, da die Impfungen ohne Terminvergabe erfolgen. Mitgebracht werden müssen der Personalausweis und der Impfpass. Das Angebot richtet sich an Personen mit Wohnsitz in Nordwestmecklenburg.

Keine Zweitimpfung notwendig

Der Johnson & Johnson-Impfstoff (auch bekannt als Janssen) kommt im Landkreis erst seit kurzem zum Einsatz. Es handelt sich um einen Vektorimpfstoff, bei dem nur eine Impfung gebraucht wird und derzeit keine Zweitimpfung notwendig ist. Zwei Wochen nach dieser Impfung ist der Impfschutz hergestellt und die Person gilt offiziell als geimpft.

Der Kreis macht darauf aufmerksam, dass der Johnson & Johnson Impfstoff, genau wie der von AstraZeneca, laut STIKO für Personen über 60 Jahre empfohlen wird. Auf eigenen Wunsch können sich aber auch jüngere Personen ab 18 Jahren nach ärztlicher Aufklärung mit dem Impfstoff impfen lassen.

Es wird darum gebeten, nicht direkt am Impfzentrum zu parken, sondern den Parkplatz gegenüber am Eulenbaum oder andere Parkmöglichkeiten zu nutzen.

Im Landkreis sind bis zum 25. Mai 52 178 Personen geimpft worden – 37 155 einmal, 15 022 zweimal.

