60 Jahre Poeler Immenhof: Wie alles begann – „Die Toilette war auf dem Hof“

Poel

Ein wenig schmunzeln muss Ute Vehlhaber schon. Vor ihr liegt eine alte Schwarz-Weiß-Fotografie, die sie als kleines, vielleicht sechsjähriges Mädchen mit langen blonden Zöpfen zeigt. Sie sitzt auf gepackten Koffern an einer Bushaltestelle auf der Insel Poel und grinst in die Kamera. Nein, nicht sie ist es, die verreist. Die kleine Ute hat nur die Gäste zum Bus gebracht, die ihren Urlaub bei ihrer Mutter verbrachten.

Die kleine Ute hatte seinerzeit die Urlauber zur Bushaltestelle gebracht. Quelle: privat

Zwischen Wangern und Timmendorf eröffnete Margarete Radtke 1961 ihre Herberge mit Zimmern für Urlauber – damals noch im eigenen Haus. Das Familienunternehmen existiert bis heute – unter der Führung von Ute Vehlhaber. Nur, dass es inzwischen drei 45 bis 70 Quadratmeter große Ferienwohnungen sind, die vermietet werden. Und die Gäste werden auch nicht mehr zur Bushaltestelle gebracht.

Die Einfahrt des Immenhofs auf Poel. Quelle: privat

Spielabende und Strandbesuche mit Urlaubern

„Ich kann mich noch an ein junges Pärchen aus Berlin erinnern, das zu den ersten Gästen gehörte“, erzählt Ute Vehlhaber. Gleich ihren ersten gemeinsamen Urlaub brachen die beiden allerdings überstürzt ab. „Sie hatten hier im Radio gehört, dass in Berlin die Mauer errichtet wird. Da sie noch Verwandtschaft auf der westlichen Seite hatten, reisten sie zurück, um zu sehen, was vor Ort passiert und um Kontakt aufzunehmen“, erinnert sie sich.

An die damalige Zeit, als Tochter einer Herbergsbesitzerin, hat Ute Vehlhaber schöne Erinnerungen. „Meine Schwester und ich sind oft mit den Urlaubern zum Strand gegangen oder wir haben abends Rommé und Canasta gespielt“, erinnert sich die 63-Jährige. Dazu gehörte auch das Pärchen aus Berlin, die übrigens nicht nur einmal bei Familie Radtke auf Poel Urlaub machte. Sie wurden zu Stammgästen.

Ute Vehlhaber war damals oft gemeinsam mit den Gästen am Strand. Quelle: privat

Zwei Mark pro Übernachtung

Die Eltern ihres Vaters legten den Grundstein dafür, dass sich ihre Mutter auf Poel eine Existenz aufbaute. Aus Ostpreußen zog es sie an die Küste. Sie begannen, auf dem Acker zu bauen. „Als mein Opa starb, hat mein Vater weitergebaut“, erklärt Ute Vehlhaber. Der war seinerzeit in der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) tätig. „Meine Mutter wollte auch Geld verdienen und eröffnete die Herberge.“

Familie Radtke und ihre Urlauber auf einem Foto. Ute Vehlhaber hat nur gute Erinnerungen an die damalige Zeit. Quelle: privat

Die Zimmer befanden sich im Haus – Familie und Urlauber unter einem Dach also. „Es war eine schöne Zeit“, fasst Ute Vehlhaber zusammen. Schlicht und einfach sei alles gewesen. „Die Toilette war auf dem Hof und die Möbel im Zimmer hatte mein Vater selbst gefertigt“, erzählt sie. Gefrühstückt haben die Gäste in ihren Zimmern. Die Urlauber kamen gerne, „viele haben sogar ihren gesamten Sommerurlaub von drei Wochen hier verbracht“. Zwei Mark pro Person und pro Nacht kostete damals die Unterbringung. Was waren das noch für Zeiten.

Auszug der Urlauber

Mitte der 1970er-Jahre suchten Firmen Urlaubsquartiere für ihre Angestellten. Bis dato sind die Gäste vom Reisebüro nach Poel zu Familie Radtke vermittelt worden. Sodann war es eine Firma aus Schwerin, die ihre Mitarbeiter nach Poel schickte. Immer fremde Leute im Haus – auf Dauer war das auch keine Lösung. „Meine Eltern bauten die Wirtschaftsgebäude auf dem Hof um“, erzählt Ute Vehlhaber. Aus Stall und Scheune wurden kleine Urlaubsdomizile. Insgesamt entstanden vier Zimmer.

Aus den Zimmern auf dem Hof sind später Ferienwohnungen geworden. Quelle: privat

Ute Vehlhaber fand nach der Schule ihre Heimat zunächst in Wittenberge und später in Wismar. „Ich habe meiner Mutter geholfen. Mit dem 3500 Quadratmeter großen Grundstück und den Gästen konnte sie jede Hand gebrauchen.“ Zu der Zeit arbeitete Ute Vehlhaber in der Verwaltung der Handelsorganisation (HO). Mit der Wende sollte das aber plötzlich vorbei sein. „Ich hatte nun die Wahl: Entweder suche ich mir mit Macht und Gewalt neue Arbeit oder ich übernehme den gewerblichen Betrieb.“

So zeigen sich die Ferienwohnungen heute von außen. Quelle: Jana Franke

Sie entschied sich für das Zweite – und führte die Herberge ihrer Mutter als Immenhof weiter. Mit dem wohl berühmtesten Gut des deutschen Heimatfilms hat er nichts zu tun. Der Name lässt sich aber leicht erklären: Schon ihr Vater hatte Bienen zu seinem Hobby gemacht und Honig produziert. Ute Vehlhabers Mann Siegfried übernahm die Geschicke und der Honig ist als leckeres, regionales Produkt mittlerweile sogar über Poels Grenzen hinaus bekannt. 25 Völker hat der 66-Jährige. Im Jahr kommen somit mehr als 350 Kilogramm Honig zusammen.

Siegfried Vehlhaber hat Bienen zu seinem Hobby gemacht. Der Honig ist über Poels Grenzen hinaus bekannt. Quelle: privat

Jubiläum gefeiert

Wie gerne die Urlauber die Unterkunft hatten und haben, zeigt sich auch im Gästebuch. Von Jahr zu Jahr wurden die Einträge kreativer, aus kurzen Texten ganze Kunstwerke mit Zeichnungen und Fotos. Nach der Wende kamen Einträge von Urlaubern aus den alten Bundesländern hinzu. Ute Vehlhaber lacht. „Nach dem Mauerfall wollten die einstigen Stammgäste erst einmal in die Sonne und die warmen Länder erkunden.“ Ende der 1990er-Jahre kamen auch wieder vermehrt Urlauber aus den neuen Bundesländern und trugen sich ins Stammbuch ein.

Haben gemeinsam das Jubiläum mit vielen Gästen gefeiert: (v.l.) Ute und Siegfried Vehlhaber mit ihren Enkelkindern Jonas, Johanna und Paula sowie ihre Töchter Nicole Vehlhaber (2.v.r.) mit ihrem Mann Raik und Nadine Mews mit ihrem Mann Tino. Quelle: privat

60 Jahre ist die Entstehung des Lebenswerks der Mutter nun her. Das feierten Ute Vehlhaber und ihr Mann Siegfried mit der Familie, Freunden und Unterstützern. „Am 6. August haben wir das Jubiläum begangen. Das Datum haben wir bewusst gewählt. Es war der zweite Todestag meiner Mutter als Gründerin des Unternehmens“, begründet Ute Vehlhaber.

Ihr Vater starb vor zehn Jahren 88-jährig. Zur Beerdigung kam auch das Berliner Pärchen. „Es war sehr ergreifend“, gibt sie zu. „Über die Jahre hatten wir immer regen Kontakt – bis zum vergangenen Jahr. Dann starb leider der Mann mit 81 Jahren und seine Frau hat sich sehr zurückgezogen“, bedauert Ute Vehlhaber. Gehört haben sie bisher nicht wieder voneinander. Es sind Erinnerungen, die bleiben – im Kopf und auf Schwarz-Weiß-Fotografien.

Von Jana Franke