Wismar

Theaterleiterin Theresa Eberlein war dann doch glücklich. „Ich bin sehr überrascht und froh, dass trotz des schlechteren Wetters als im vergangenen Jahr wieder an die 600 Leute zum Sommernachtspicknick gekommen sind. Wir hatten so viel positive Resonanz, dieses Klassik-Open-Air sollte doch unbedingt wieder stattfinden.“

Tatsächlich ist es ein interessantes Angebot, klassische Musik kostenfrei im öffentlichen Raum anzubieten. Vier Mal im Jahr finden im Bürgerschaftssaal die Rathauskonzerte Wismar – Kammermusik mit dem Hanseatischen Klaviertrio statt und zusätzlich gab es nun zum zweiten Mal Klassik unter freiem Himmel auf der Wiese vor dem Fürstenhof.

„Dieses Angebot richtet sich an die Menschen, die vielleicht sonst nicht in ein Konzert ins Rathaus gehen würden.Wir kommen also sozusagen mit der Musik zu den Menschen“, erklärt die Organisatorin. Und die vielen Besucher dankten es. Sie brachten sich ihr Picknick mit, trugen Stühle, Decken, Speisen und Getränke aller Art. Die Eltern lauschten der Musik, die Kinder spielten, es war ein Konzert für Generationen.

Ein bisschen ungewohnt war lediglich der Blick auf die drei Künstler im Pavillon. Der Wind hatte bei den Proben deutliche Mikrofongeräusche gemacht und die Notenblätter wären womöglich durcheinander gewirbelt worden, deshalb spielten die Musiker hinter einer durchsichtigen Klarsichtfolie. Cellistin Clara Berger sagte in der Pause schmunzelnd: „Sonst singen wir nur hinter dem Duschvorhang, heute spielen wir dahinter.“

Dem großen Applaus ist der Wunsch des Publikums zu entnehmen, dass diese Veranstaltungsreihe unbedingt fortgesetzt werden sollte.

