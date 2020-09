7 Ausflugstipps für MV: Diese Orte kann man nicht mit dem Auto erreichen

Wismar/Grevesmühlen

Ins Auto setzen und los geht es – direkt bis vors Museum oder andere Sehenswürdigkeiten fahren. Es gibt aber auch tolle Orte, die man nur zu Fuß oder auf anderen Wegen erreichen kann.

1. Dambecker Seen

Dazu gehört das Naturschutzgebiet „ Dambecker Seen“ zwischen Wismar und Schwerin. Das ist 195 Hektar groß. Wer es erkunden will, muss sein Fahrzeug in den Ortskernen von Dambeck, Wendisch Rambow oder Zickhusen abstellen. Von dort geht es zu Fuß oder mit dem Fahrrad weiter – die Wege am Beginn des Naturschutzgebietes sind ausgeschildert.

Bis dorthin dauert es ungefähr zehn Minuten. Im Areal geht es auf Feldwegen und Wiesenpfaden weiter. Für die Wanderungen sollte festes Schuhwerk angezogen und ein Fernglas für die Beobachtung mitgenommen werden. Das lohnt sich: In den Schilfgürteln sind bedrohte Tiere wie Kammmolch und Rotbauchunke, Rohrdommel und Große Moosjungfer zu Hause. Außerdem findet man dort seltene Farne und sogar den Sonnentau – eine fleischfressende Pflanze, deren Blätter mit Klebedrüsen besetzt sind. Auch das Vorkommen der raren Bauchigen Windelschnecke macht das Gebiet besonders schützenswert. Die nur wenige Millimeter große Schnecke lebt bevorzugt in sumpfigen Verlandungsbereichen stehender Gewässer – sie findet also hier perfekte Voraussetzungen vor. Denn der Große und Kleine Dambecker See sind nährstoffreiche Flachseen, die zum Teil nur bis zu 50 Zentimeter tief sind.

Blick von oben auf die Dambecker Seen Quelle: Peter Täufel

Zusammen mit den umgebenden Uferzonen, Wiesen, Weiden, Wäldern und Mooren gehört die einzigartige Seen- und Sumpflandschaft zu einem 1354 Hektar umfassenden europäischen Naturschutzgebiet. Im Herbst versammeln sich dort Hunderte Kraniche, um von hier aus Richtung Süden in das Winterquartier zu fliegen. Auf der freien Wasserfläche des Großen Dambecker Sees rasten derweil tausende Bless- und Saatgänse, auch Gründelenten sind zu beobachten.

2. Rosenort

Rosenort heißt ein abgelegener Naturstrand zwischen Markgrafenheide und Graal-Müritz. Zu erreichen ist er auf drei Wegen: Vom Parkplatz am Kletterwald in Markgrafenheide geht es zu Fuß an den Strand. Der Hafen von Rostock und der von Warnemünde sind in der Ferne zu sehen. Zum Zielort geht es aber in die andere Richtung weiter am Strand entlang. Nach etwa einer Stunde sind am Strand vom Wind gebogene und einige abgestorbene Bäume zu sehen – das ist Rosenort.

Der Naturstrand Rosenort ist nur mit einem langen Fußmarsch zu erreichen. Quelle: Helge Winter

Die Küste wird dort sich selbst überlassen und gebadet wird nackt. Die zweite Möglichkeit, dorthin zu kommen, bietet sich vom Waldparkplatz an der Bäderstraße zwischen Nienhagen und Graal-Müritz. Von dort geht es einige Kilometer in den Wald hinein – in die Rostocker Heide. Wer ein Rad dabei hat, sollte es nutzen. Denn der Weg ist lang. Doch nach einer halben bis dreiviertel Stunde ist endlich neben Vogelgezwitscher auch Wellenrauschen zu hören.

3. Küstenweg am Salzhaff

Auch am Salzhaff ist die Ostsee traumhaft schön: Wer dort einen ruhigen Spaziergang genießen möchte, fährt mit dem Auto bis nach Klein Strömkendorf. Von dort geht es zu Fuß etwa 15 Minuten auf dem Haffweg ans Meer. Oben auf der Küste führt dann ein Weg in Richtung Boiensdorfer Werder. Den Spaziergängern bietet sich beim gemütlichen Wandern auch ein toller Blick auf die Halbinsel Wustrow. Die und das Salzhaff gehören zum Vogelschutzgebiet „Küstenlandschaft Wismar-Bucht“.

4. Mit dem Schiff oder Planwagen nach Wustrow

Die Halbinsel Wustrow lässt sich nur vom Schiff oder vom Planwagen aus erkunden. Das Areal ist ansonsten für die Öffentlichkeit gesperrt. Führungen zu Fuß wären derzeit zu riskant, da es viele baufällige Ruinen und Hohlräume gibt, von denen Unfallgefahr ausgeht. Noch gefährlicher ist aber die alte Munition, die sich in dem Militärgelände quasi überall im Boden befinden kann. Zwar wurden die Gartenstadt und das 200 Hektar große Landschaftsschutzgebiet im Wesentlichen beräumt, aber auch diese Arbeiten scheinen noch nicht abgeschlossen zu sein. Deshalb wurden die Rundgänge vor Jahren eingestellt. Dennoch besteht für die Zukunft noch Hoffnung, dass geführte Wanderungen wieder möglich sind.

Vom Wasser aus wird Wustrow mit dem Motorschiff „ Salzhaff“ angesteuert. Mit Edelgard und Klaus Feiler, den Autoren des Buches „Die verbotene Halbinsel Wustrow“, geht es auf Exkursion in Ufernähe. Die Exkursionen werden bis Ende September donnerstags um 15 Uhr angeboten. Los geht es am Haffanleger in Rerik.

Die Halbinsel Wustrow bei Rerik ist durch einen Zaun für die Öffentlichkeit gesperrt. Über die Reparatur des Zaunabschnitts am Strand streiten sich jetzt Wustrow-Eigentümer Anno August Jagdfeld und die Gemeinde Rerik. Quelle: DBR

Seit Juni 2018 kann man auch mit dem Planwagen über die Halbinsel fahren. Bereits die Aussicht von der Steilküste aus auf den Naturstrand der Ostsee ist beeindruckend. Vom Tower wiederum bietet sich den Teilnehmern ein wunderbarer Ausblick auf das Naturschutzgebiet an der Spitze der Halbinsel. Während der Fahrt geht es auch zum Bollwerk (ehemalige Schiffsanlegestelle) und zu den Offiziershäusern am Salzhaff. Die Gartenstadt ist auf der Rückfahrt gut zu sehen. Da die Natur die Insel inzwischen zurückerobert hat, bekommt man vor allem ein urwüchsiges, naturbelassenes Gelände zu sehen. Ein Tipp für Naturfreunde und historisch Interessierte.

Die Kutschfahrten starten Montag und Mittwoch um 10.30 Uhr an der Kurverwaltung Rerik und dauern bis etwa 13 Uhr. Um telefonische Reservierung wird gebeten. Interessierte melden sich bitte beim Veranstalter der Kutschfahrten Herbert Bannow unter der Telefonnummer 0174/8001881.

5. Hünengräber im Everstorfer Forst

Großsteingräber, auch Megalithgräber oder Hünengräber genannt, gehören zu jenen Geschichtsdenkmalen, die immer wieder Anlass gaben für Sagen und Spukgeschichten. Im Everstorfer Forst bei Grevesmühlen sind sie zu finden. Sie sind in der Jungsteinzeit von den Bauern und Viehzüchtern der Trichterbecherkultur (4. Jahrtausend vor unserer Zeit) als Grabstätten für ihre Toten erbaut worden.

Wer die großen Findlinge anschauen möchte, muss sein Auto auf dem Parkplatz an der Bundesstraße 105 zwischen Wismar und Grevesmühlen nahe dem Abzweig nach Barendorf abstellen. Von dort ist der Weg ausgeschildert. Außerdem informiert ein archäologischer Lehrpfad die Besucher über die Ur- und Frühgeschichte.

Das Ganggrab der Südgruppe der Hünengräber im Everstorfer Forst bei Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

6. Wandern auf Diedrichshäger Berg

Viel höher liegt der Diedrichshäger Berg im Landkreis Rostock – mit 129 Metern über dem Meeresspiegel. Es ist die höchste Erhebung im Landschaftsschutzgebiet Kühlung nahe Diedrichshagen. Mit dem Auto ist der Berg nicht zu erreichen. An der Landstraße zwischen Kühlungsborn und Neubukow befindet sich kurz hinter Kühlungsborn auf der rechten Seite ein kleiner Parkplatz mit Rastplatz. Dort beginnt der Buttweg. Wer ihm folgt und die Kühlung in Nord-Süd-Richtung durchquert, kommt an den Diedrichshäger Berg. Er bietet eine tolle Aussicht.

Südlich von Diedrichshagen befindet sich ein 400 Meter langes Tal, das die „Hölle“ genannt wird. Dieser Ort ist ebenfalls ein außergewöhnliches Ausflugsziel und lädt zum Verweilen ein.

7. Sandbank-Insel Lieps und Poel

Regelmäßig legt in Timmendorf auf der Insel Poel das Motorschiff „Seebär“ zur Sandbank-Insel Lieps ab, wo sich oftmals Seehunde tummeln. Auf der etwa fünf Kilometer entfernten Sandbank, die umrundet wird, befinden sich auch andere Tiere wie Seeadler, Möwen, Kormorane, verschiedene Enten, Wildgänse und Schwäne. Fahrkarten für die etwa einstündige Tour gibt es an Bord. Sie kosten 12 Euro, für Kinder 6 Euro. Hunde dürfen kostenlos mitfahren. Die Fahrt startet Dienstag, Donnerstag und Sonnabend um 14 Uhr am Hafen.

Viel Besuch auf der Sandbank "Lieps" zwischen Timmendorf (Poel) und Tarnewitz. Sie macht ihrem Beinamen "Seehundbank" alle Ehre. Quelle: Jürgen Reddin

Die Lieps ist im Mittelalter eine Halbinsel gewesen. Später ist vermutlich durch Sturmhochwasser die Landverbindung gekappt worden. Noch Ende des 19. Jahrhunderts erstreckte sich die Insel mehrere hundert Meter in Ost-West-Richtung. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts wird die Lieps auf den Land- und Seekarten nicht mehr als Insel geführt. Bekannt wurde die Lieps als Standort des ersten deutschen Leuchtturms.

Am 14. Januar 2006 ist auf der Sandbank von einem Angler ein 17 Meter langer und etwa 20 Tonnen schwerer toter Finnwal entdeckt worden, der sich in die Ostsee verirrt hatte.

Aufgenommen in Wangern auf Poel. Im Vordergrund eine Schafherde, im Hintergrund Regenbogen über Wismar. Quelle: S. Adam

Auf der benachbarten Insel Poel steuert regelmäßig ein Inselbus Orte an, die man mit dem Auto nicht erkunden kann. Die Tour ist 27 Kilometer lang, dauert 90 Minuten und führt über Strecken, auf denen sonst nur Radler unterwegs sind. Dazu gibt es vom Busfahrer Wissenswertes über die Insel zu erfahren. Reservierung sind unter der Telefonnummer 0151 / 65 16 80 32 per SMS oder WhatsApp möglich. Die Passagiere müssen während der Fahrt eine Nase-Mund-Bedeckung tragen. Der Preis beträgt 12 Euro, für Kinder 6 Euro.

