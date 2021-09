Poel/Wismar

Die Tagung der Historischen Kommission für Mecklenburg zur Geschichte der Insel Poel musste im September 2020 ausfallen. Aber: Die damals geplanten Beiträge sind nun als Buch erschienen: „Poel – Studien zur Geschichte einer besonderen Insel“. Inhaltlich ist es ein historischer Rundumschlag vom Mittelalter bis in die jüngere Geschichte der Insel. Wismars Stadtarchivar Nils Jörn: „Eine erste moderne Geschichte der Insel aus verschiedenen Perspektiven, vom Mittelalter bis zur Stasi-Verstrickung und Aufarbeitung.“

Dünn besiedelte Insel und brutaler Pfarrer

Andreas Röpcke – er ist auch Herausgeber des Buches – schreibt über „Poel als Teil des mittelalterlichen Bistums Lübeck“. Der Historiker war bis zum Ruhestand Leiter der Abteilung Landesarchiv im Landesamt für Kultur und Denkmalpflege und berichtet: „Der Bischoff von Lübeck bezeichnet 1210 die Insel als bislang von Slawen bewohnt, allerdings so dünn besiedelt, dass die Menschen zu intensivem Ackerbau nicht imstande waren“, so der Historiker in seinem Aufsatz.

Er schreibt auch vom Poeler Pfarrer Heinrich von Dassow, der ab 1308 auf der Insel mehr oder weniger gut für das Seelenheil seiner Poeler Schäfchen sorgte. Er war auf jeden Fall umtriebig, hatte 1310 unerlaubterweise gleichzeitig die Klosterprobstei von Rehna inne und wurde zum Generaloffizier und Vertreter des Erzbischofs ernannt, war wohl verantwortlich für den Tod einer Nonne und gewalttätig gegenüber einer anderen. Die Bischöfe von Lübeck, Ratzeburg und Schwerin beschwerten sich beim Papst über den Poeler Pfarrer.

Frauenfürsorge und Strandgut

Anke Huschner notiert über „Poel als Leibgedinge fürstlicher Frauen im Mittelalter“. Sie erklärt: „Leibgedinge bezeichnete im Mittelalter den einer Frau bei ihrer Verheiratung von ihrer Ankunftsfamilie auf Lebenszeit zugesagten Unterhalt und ihre potentielle Witwenversorgung. Gegengabe war die Mitgift der Herkunftsfamilie.“

Wolfgang Huschner informiert über „Konflikte um Schiffbruch und Strandgut bei der Insel Poel und in der Wismarbucht“ – spannende Geschichte vom 13. bis ins 17. Jahrhundert. Denn wenn 1557 ein mit Salz beladenes Schiff eines Wismarer Kaufmanns aus Frankreich kommend auf dem „Timmendorfer Haken“ auf Grund läuft und geborgen werden muss, ist das nicht nur unangenehm für den Kapitän, sondern kann auch zu einem vier Jahre andauernden Streit führen.

„Im frühen Mittelalter war ein Gewohnheitsrecht der Küstenbewohner entstanden, gestrandete oder im Meer treibende Güter und Wracks zu übernehmen sowie über Schiffbrüchige zu verfügen“, erklärt der Historiker mit Professur für Mittelalterliche Geschichte an der Universität Leipzig.

Uneheliches Kind und Gerichtsakten

Der Titel des Aufsatzes von Ernst Münch ist lang: „Poel oder die Ausnahme als Bestätigung der Regel: Mittelalterliche und frühneuzeitliche Agrarverhältnisse auf der Insel zwischen bäuerlichem Patriziat und Klipphäfen“ – er ist Professor am historischen Institut der Universität Rostock.

Wismars Stadtarchivar Dr. Nils Jörn schreibt über „Poelensia im Archiv der Hansestadt Wismar“ – mehr als 1000 Akten über Poel sind im Wismarer Archiv digital verzeichnet. Der Stadtarchivar stellt in seinem Aufsatz die spannendsten „Poelensia“ vor, insbesondere aus den Prozessakten – also Gerichtsfälle, beispielsweise wie eine Fährdorferin zu einem unehelichen Kind kommt, ohne schwanger gewesen zu sein, und dann noch vom Kindsvater verklagt wird!

Auf den Spuren des Schlosses

Genauso spannend die Spurensuche zum Poeler Schloss im Aufsatz von Nils Jörn. Heute ist davon nur noch der Wall übrig, aber im Archiv gibt es eine Inventarliste von 1661. Das Ergebnis? Viele zerbrochene Fenster und Türen und nötige Reparaturen.

Dr. Andreas Röpcke stellt das Buch „Poel – Studien zur Geschichte einer besonderen Insel" aus dem Lübecker Verlag Schmidt-Römhild vor. Das Buch in der Reihe der Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Mecklenburg gibt es auch im Buchhandel.

Im Buch ist abgedruckt, was Notar und Zeugen damals aufgeschrieben haben: Wo war welches Fenster, wo welche Scheibe zerbrochen, wo fehlt der Kachelofen und wo fehlen Türen und helfen Vorhänge gegen die Zugluft? Nicht nur das Schloss wurde inventarisiert, auch die umliegenden Höfe mitsamt jedem Ochsen. Auffällig: Die meisten Häuser sind genauso baufällig wie das Schloss, manch ein Haus war „abgedecket“.

Vermessen und arm

Dirk Schleinert schreibt über das Jahr 1698: „Poel wird Maß genommen. Die schwedischen Landmesser auf der Insel“. „Die Gesamtfläche der Insel betrug nach der Vermessung von 1698 3.396,73 Hektar bzw. rund 33,97 km². Das sind etwas über 2 km² weniger als die heute angegebene Gesamtgröße von rund 36,02 km².“ Der Autor, er ist Direktor des Stadtarchiv Stralsunds, beschreibt dank der Quellen beispielsweise genau, was landwirtschaftlich angebaut wurde. Beachtlich: „Fischerei wurde nur sehr wenig betrieben, zumeist nur in Form von Aalstechen oder ähnlichen Fangmethoden. Boote wurden zur Fischerei fast gar nicht eingesetzt.“

Matthias Manke, stellvertretender Leiter des Hauptarchivs Schwerin, nimmt seine Leserinnen und Leser mit ins 19. Jahrhundert und schreibt über „Die kleinen Leute auf der Insel Poel zwischen 1848 und 1869“. Diese „kleinen Leute“ sind Einlieger, Tagelöhner, Landarbeiter oder „Dorfhandwerker ohne eigenes Haus, ohne eigenen Grundbesitz, ohne gemeindepolitische Rechte.“ Also im Zweifelsfalle recht arme Menschen. Dank eines Schreibens zweier Schuster im Namen von 134 Poeler Einliegern 1848 weiß die Nachwelt von den schwierigen Bedingungen damals – nachzulesen im Aufsatz des Historikers.

Pflanzenzucht, Stasi und Flucht

Christiane Tichys Aufsatz behandelt das Leben und Wirken des Poeler Pflanzenzüchters Hans Lembke (1877-1966): „Vom Poeler Jungen zum Rostocker Professor: über Poel hinauswachsen, um zu bleiben“, Michael Heinz beweist in seinem Text: „In jedem Betrieb haben die ja ihre ‚Informanten‘ sitzen“ – und schreibt über die „Landwirtschaft und Staatssicherheit auf Poel“ nach 1945.

Volker Höffer schließt an mit seinem Aufsatz „Insel am Eisernen Vorhang. DDR-Grenzregime, Ostseeflucht und Poel im Spiegel der Stasi-Akten“. Höffer beschreibt als Leiter der Dienststelle Rostock des Stasi-Unterlagen-Archivs im Bundesarchiv dramatische Fluchtversuche und wie Poel Sperrzone und Grenzgebiet wurde – inklusive Grenzbrigade Küste und Beobachtungsturm, mit Massen an Touristen und ohne 5-Kilometer-Sperrgebiet.

Von Nicole Hollatz