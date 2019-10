Dorf Triwalk/Wismar

Die Suche nach der 78-jährigen Elke Schöppener aus Dorf Triwalk (Gemeinde Lübow) dauert bereits über zwei Monate an. Letztmalig wurde sie am Abend des 24. August in ihrem Wohnort gesehen. Die Vermisste ist 1,58 Meter groß, hat eine schlanke Figur und graue kurze Haare. Bekleidet war sie mit einem hellblauen Pullover mit weißen Streifen, einer dunklen Jeans sowie mit dunkelblauen Schuhen mit heller Sohle. Die Frau ist orientierungslos und leidet unter starker Demenz.

Bisherige Suchaktionen der Polizei, bei denen eine Rettungshundestaffel, ein Hubschrauber und die Wasserschutzpolizei zum Einsatz kamen, blieben erfolglos. Auch die Öffentlichkeitsfahndung brachte bislang keine entscheidenden Hinweise. Die Polizei bittet daher nochmals die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Elke Schöppener. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841/2030 entgegen.

Von OZ