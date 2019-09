Neukloster

Man kann sich das schon bildlich vorstellen, so wie Sabine Heinrich erzählt. Wie sie mit dem Bündel am großen Tor klopft. „Ein Schritt – und alles in meinem Leben wird sich ändern. Aber zurück kann ich nicht. Meine Familie hat alles verhandelt mit der Äbtissin.“ Sabine Heinrich trägt ein einfaches Kleid aus d...