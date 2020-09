Wismar/Zurow/Neukloster

Keine guten Nachrichten für Autofahrer: Die Bauarbeiten an der A 20 zwischen dem Kreuz Wismar und den Anschlussstellen Zurow und Neukloster werden sich voraussichtlich bis Ende Oktober hinziehen. „Grund dafür ist, dass wesentlich umfangreichere Arbeiten als ursprünglich angenommen unter teils komplizierten Bedingungen erforderlich sind“, so Marlies Hempel vom Schweriner Verkehrsministerium.

Folgen vom 13. Juni

Am 13. Juni war es zu extrem starken Regenfällen in Nordwestmecklenburg und Wismar gekommen. Böschungen rutschten auf die Fahrbahn, zeitweise musste die Autobahn für den Verkehr gesperrt werden. Mit den Folgen kämpfen Bauleute bis heute.

Anzeige

Auch in Höhe Neukloster rutsche die Böschung an der A 20 bei dem Starkregen am 13. Juni ab. Quelle: privat

Weitere OZ+ Artikel

An den Abschnitten Anschlussstelle Zurow in Fahrtrichtung Hamburg, Anschlussstelle Neukloster in Richtung Rostock und zwischen dem Kreuz Wismar und der Anschlussstelle Zurow kam es zu Ausspülungen. Dadurch rutschten zwischen ein und zwei Meter mächtige Böschungsabschnitte von acht bis 18 Metern Länge ab. Insgesamt wurden Böschungen auf einer Länge von 400 Metern beschädigt.

Montag geht es los

In mehreren Bauabschnitten wird die Strecke Schritt für Schritt wiederhergestellt. Dadurch kommt es ab Montag, 21. September, und dem 23. Oktober auf Teilen der Strecke zu Sperrungen. Betroffen sind unter anderem die Ausfahrten Zurow und Neukloster.

Zeitplan der Reparatur 21. bis 23. September, Kilometer 78, in Richtung Rostock: verkürzte Ausfahrt am Kreuz Wismar sowie Sperrung der Standspur und der rechten Fahrbahn 23. bis 25. September, Kilometer 88, in Richtung Rostock: Sperrung der Standspur und der rechten Fahrbahn 28. September bis 2. Oktober, in Richtung Rostock: Sperrung der Standspur und der rechten Fahrbahn sowie der Anschlussstelle Neukloster in Richtung Rostock 5. September bis 9. Oktober, in Richtung Lübeck: Sperrung der Abfahrt Zurow 12. bis 16. Oktober, in Richtung Lübeck: Sperrung der Auffahrt Zurow 19. bis 23. Oktober, in Richtung Lübeck: Sperrung der Standspur und der rechten Fahrbahn nahe der Anschlussstelle Zurow

Spezialbagger kommt zum Einsatz

Die Fertigstellung war ursprünglich für Mitte Juli geplant. „Im Zuge der Bauarbeiten zeigte sich jedoch, dass intensivere Bauarbeiten als zunächst angenommen erforderlich sind“, so eine Sprecherin des Schweriner Verkehrsministeriums. So wird zum Beispiel ein spezieller Bagger mit einem 17 Meter langen Ausleger eingesetzt. Damit der Asphalt der Fahrbahn nicht durch sein hohes Gewicht beschädigt wird, müssen Schutzmatten ausgelegt werden.

Des Weiteren können abgetragenes und neu aufzubauendes Böschungsmaterial nicht auf der Autobahn gelagert werden, denn die A 20 solle so weit wie möglich und teils eingeengt befahrbar bleiben. Daher transportieren Laster das Material direkt ab und an.

Im Sommer nur an vier vollen Tagen pro Woche gearbeitet

Außerdem, so das Ministerium, konnte während des Sommers jeweils nur an vier vollen Tagen in der Woche gearbeitet werden. Immer freitags wurde die Verkehrssicherung zurückgebaut, damit der Urlauberverkehr am Wochenende ungehindert fließen konnte. Starke Regenfälle während der Bauzeit hätten den Bauablauf zusätzlich erschwert.

Sprecherin Marlies Hempel versichert, dass mit dem maximal möglichen Personal gearbeitet werde. Aber: „Da die Böschung vom Böschungsfuß aus aufgebaut wird, ist die Zahl derer, die zugleich daran arbeiten können, begrenzt.“

Im Juli hatte die OZ berichtet, dass nach dem Abrutsch der Böschungen gewaltige Erdmassen bewegt werden müssen. Bagger waren schon zu dem Zeitpunkt seit Wochen im Einsatz, um den Untergrund wieder zu verfestigen.

Neue Böschung Stufe für Stufe

Die Böschung wird Stufe für Stufe neu aufgebaut. Dabei soll eine Stufe etwa einen Meter hoch sein. Bei einer vier Meter hohen Böschung hat man demzufolge vier Stufen. Bei jeder dieser Stufen werden von oben Holzpflöcke eingerammt, waagerecht werden Weidenruten dagegen geschoben. Der Sand dazwischen wird mit Rüttelplatten verfestigt. Obendrauf kommt Muttererde.

Bei dem Starkregen am 13. Juni mit Gewitter und extremen Niederschlägen waren auch Teile der Wismarer Altstadt und des Hafens überflutet. Sogar die Fahrbahn des Philosophenwegs stand unter Wasser.

Von Heiko Hoffmann