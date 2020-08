Wismar

Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht zu Sonntag an einen Unfall mit zwei Toten auf der Autobahn 20 beteiligt gewesen. Eine weitere Person wurde bei dem Zusammenstoß nahe Wismar schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 2 Uhr in Fahrtrichtung Rostock.

Wie die Polizei mitteilte, raste ein 28 Jahre alter Mann mit seinem BMW zwischen den Anschlussstellen Wismar und Kreuz Wismar auf den Skoda eines 45-Jährigen. Der Fahrer des Skoda sowie seine 19 Jahre alte Beifahrerin starben. Ein weiterer 19-jähriger Mitfahrer aus dem Skoda wurde schwer verletzt und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Der Fahrer des BMW blieb unverletzt. Die Polizei stellte bei ihm einen Atemalkoholwert von 2,11 fest.

Die A 20 war für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Autos auf 24 000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Dazu kommt auch ein Gutachter zum Einsatz, der den Unfallhergang untersuchen soll.

Damit sind innerhalb von weniger als 48 Stunden in MV schon vier Menschen bei Verkehrsunfällen gestorben. Zwischen Barth und Löbnitz ( Landkreis Vorpommern-Rügen) kam es zu einem Frontalcrash, der Fahrer eines Trabant starb noch am Unfallort. Eine Frau wurde schwer verletzt. Bereits am Freitagabend hat ein Motorradfahrer am Ortsausgang von Karow ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) einen herannahenden Zug übersehen. Er starb bei dem Zusammenstoß.

