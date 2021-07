Wismar

Vier Fahrzeuge sind am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in einen Unfall verwickelt gewesen, der sich auf der A 20 in Höhe des Autobahnkreuzes Wismar (A 20/A 14) in Richtung Rostock ereignet hat. Dabei sind mehrere Menschen verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei ist bei einem BMW, der auf der Überholspur fuhr, aus bisher ungeklärter Ursache der Motor ausgegangen. Der Fahrer des nachfolgenden Minis sei ausgewichen, der Fahrer des Wagens dahinter habe es geschafft zu bremsen. Auf diesen sei dann ein weiteres Fahrzeug aufgefahren, sodass der Wagen vor ihm gegen den BMW stieß.

Von OZ