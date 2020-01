A1-Unfall mit drei Toten aus Wismar: Jetzt ist das Urteil rechtskräftig

Lübeck/Wismar

Die dreijährige Haftstrafe gegen den Verursacher eines Verkehrsunfalls mit drei Toten auf der Autobahn 1 bei Lasbek im Kreis Stormarn ist rechtskräftig. Der Verteidiger des Angeklagten habe den Berufungsantrag in letzter Minute zurückgezogen, sagte ein Sprecher des Lübecker Landgerichts am Mittwoch. Bei dem Unfall waren im Januar 2018 drei Männer aus Wismar ums Leben gekommen.

Lesen Sie auch: Zeuge nach Tod von Wismarern auf A1: „Das Trümmerfeld war ein Horror“

Mit der zurückgezogenen Berufung sei das erstinstanzliche Urteil des Amtsgerichts Ahrensburg wegen fahrlässiger Tötung vom Januar 2019 rechtskräftig, so der Sprecher weiter. Eigentlich hätte der Fall am Dienstag vor dem Landgericht neu aufgerollt werden sollen. Zuvor hatten die „Lübecker Nachrichten“ darüber berichtet.

Galerie: Fotos vom Horror-Unfall auf der A1

Zur Galerie Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat jetzt den Blutalkoholwert des mutmaßlichen Unfallfahrers bekannt gegeben. Bei dem Crash zwischen Hamburg und Lübeck waren Ende Januar drei Männer aus Wismar ums Leben gekommen.

Betrunkener rammt Auto mit drei Wismarern

Bei dem Unfall wurden am 28. Januar 2018 drei Männer aus Wismar in Mecklenburg-Vorpommern getötet. Im Prozess hatte der damals 25 Jahre alte Fahrer aus Hamburg gestanden, mit seinem Wagen ein anderes Auto mit hohem Tempo gerammt zu haben, so dass dieses sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Ein Gutachten hatte ergeben, dass der Angeklagte 1,7 Promille Alkohol im Blut hatte. Zu den Gründen für die Rücknahme der Berufung machte der Gerichtssprecher keine Angaben.

Mehr zum Thema:

Von RND/dpa