Neukloster/Hohen Viecheln

Mehr als 95 Prozent des Trassenbaus beim geförderten Breitbandausbau im Landkreis Nordwestmecklenburg sind geschafft. Das teilt der Auftragnehmer – die Wemacom – mit. Der Rest besteht überwiegend aus entscheidenden Lückenschlüssen zwischen den einzelnen Projektgebieten und ist von großer Bedeutung für das gesamte Glasfasernetz. Denn das circa 1800 Kilometer lange Trassennetz der Wemacom in Nordwestmecklenburg lässt sich mit einem Straßenverkehrsnetz vergleichen: Solange nicht alle Straßen und Autobahnen auf dem Weg vom eigenen Zuhause bis zum Ziel fertig gebaut und frei befahrbar sind, kann der Verkehr nicht fließen.

Ähnlich verhält es sich mit dem Lichtsignal in den Glasfasern. Deshalb wird derzeit intensiv an den Verbindungen zwischen den verschiedenen Projektgebieten, dem sogenannten Backbone-Netz, gebaut. „Solange dieses Rückgrat des Glasfasernetzes noch Lücken aufweist, kommt das schnelle Breitbandinternet nicht bis zum Kunden“, erklärt Volker Buck, Geschäftsführer der Wemacom.

Lichtsignal aus Ludwigslust-Parchim

Drei dieser Lücken sind im März fertiggestellt worden. Die mit der wohl größten Bedeutung befand sich bis vor kurzem in Stöllnitz, zwischen Roggendorf und Wittendörp. „An dieser Stelle entsteht der Brückenschlag zwischen dem Glasfasernetz in Nordwestmecklenburg und dem aktiven Bestandsnetz des Landkreises Ludwigslust-Parchim. Von hier kommt ein wichtiger Teil des Lichtsignals für die Kunden in Nordwestmecklenburg“, berichtet Volker Buck.

Dass nicht nur die aktuelle Pandemie-Situation, sondern auch andere externe Faktoren erheblichen Einfluss auf den Fortschritt des Breitbandausbaus nehmen können, zeigt ein weiterer Lückenschluss. Bereits Ende 2019 wurden die ersten Anträge zur Querung des Wallensteingrabens in einem Naturschutzgebiet bei Hohen Viecheln gestellt. Am 17. März 2021 konnte die Baumaßnahme dann erfolgen – nach einem langjährigen und komplexen Genehmigungsprozess.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wichtige Verbindungsstrecke

„Es gibt immer wieder Stellen, an denen die Genehmigungslage mehr als schwierig ist und einfach deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt als gedacht. Neben der Gemeinde mussten auch die Naturschutzbehörden, das Straßenbauamt, die untere Wasserbehörde, Grundstückseigentümer und einige weitere Akteure ihr Okay für die Querung des kleinen Gewässers geben“, berichtet Volker Buck. Und das habe viel Zeit gebraucht. Die Querung des Wallensteingrabens gehört jedoch zu einer wichtigen Verbindungsstrecke zwischen den Knotenpunkten in Warin und Hohen Viecheln. Auf dieser Strecke müssen darüber hinaus auch zwei Trassen der Deutschen Bahn und eine Autobahn gequert werden – auch diese Maßnahmen sind mit einem hohen Genehmigungsaufwand verbunden.

Fünf Meter unter der Autobahn

Eine ebenfalls sehr wichtige Querung fand am 15. März in der Nähe von Neukloster statt. In einer Tiefe von etwa fünf Metern sind unter der Autobahn 20 ein rund 200 Meter langer Tunnel gebohrt und die Leerrohre anschließend eingezogen worden. Insgesamt sieben solcher Autobahn-Querungen sind in Nordwestmecklenburg notwendig.

Mit Hilfe des Spülbohrverfahrens wurde die A 20 bei Neukloster unterirdisch gequert – auf einer Länge von rund 200 Metern. Quelle: WEMAG/SKRmedia

Hinzu kommen 40 Querungen von Trassen der Deutschen Bahn, die ähnlich komplex und aufwendig sind. Was die Querung der A 20 bei Neukloster besonders macht, ist die Verbindung, die dadurch geschaffen wird. Vom Knotenpunkt in Warin führt eine wichtige Backbone-Leitung unter der Autobahn hindurch bis zum Knotenpunkt in Neuburg. Und erst wenn dort ein Lichtsignal ankommt, kann auch die gesamte Insel Poel mit dem leistungsstarken Glasfaser-Internet versorgt werden.

Von OZ