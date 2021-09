Wismar

Autofahrer, die am Donnerstag auf der Autobahn 20 zwischen Wismar und Rostock unterwegs waren, berichteten von einer halbseitigen Sperrung in der Nähe der Raststätte Fuchsberg und einer damit einhergehenden Polizeikontrolle.

Wie ein Sprecher des Autobahnpolizei in Metelsdorf mitteilte, handelt es sich bei dieser Kontrolle um eine Ausbildungsmaßnahme der Polizeifachhochschule in Güstrow. „Bei diesem Lehrgang geht es insbesondere um Ladungssicherung. Die teilnehmenden Kollegen werden in diesem Bereich geschult“, sagte der Sprecher. Dabei würden insbesondere Lkw, Kleintransporter aber auch Pkw mit Anhänger im Hinblick auf die sachgemäße Sicherung ihrer Ladung kontrolliert.

Für diese Maßnahme wurde die A20 in Fahrtrichtung Rostock halbseitig gesperrt. Beeinträchtigungen für den fließenden Verkehr seien nicht zu erwarten, heißt es dazu von der Autobahnpolizei weiter. Die Kontrolle werde voraussichtlich gegen 15 Uhr beendet sein.

Von OZ/msz