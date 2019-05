Wismar

Freie Fahrt auf der A20 Richtung Rostock – nicht wirklich: Zwar werden voraussichtlich am Freitag, dem 24. Mai, die Arbeiten auf der Autobahn zwischen dem Kreuz Wismar und der Anschlussstelle Zurow abgeschlossen. Doch dann geht es auf der anderen Seite weiter.

Seit Anfang April ist zwischen Wismar-Mitte und Zurow die Fahrbahndecke auf einer Strecke von 5,84 Kilometern grundhaft erneuert worden. Seither konnten die Autofahrer von Lübeck kommend nicht mehr auf die A14 in Richtung Schwerin fahren. Auch von der Insel Poel kommend gelangte man nicht mehr über das Kreuz auf die A20 in Richtung Rostock. In zwei Tagen ist das wieder möglich.

Das Bauen geht weiter

Damit ist das große Bauen auf der Autobahn allerdings noch nicht zu Ende. Und auch die Einschränkungen für die Autofahrer gehen weiter – dann allerdings auf der anderen Fahrbahnseite in Richtung Lübeck. Dort gehen die Arbeiten weiter. Denn von Ende Mai bis September nimmt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr den inzwischen dritten Bauabschnitt in Angriff.

Sobald die Baustelle gesichert ist, wird die Fahrbahn in Richtung Lübeck auf einer Spur gesperrt und dafür ein zusätzlicher Fahrstreifen auf der anderen Hälfte der A 20 in Richtung Stettin eingerichtet. Damit ist gewährleistet, dass während der Arbeiten in beide Richtungen je zwei – eingeengte – Fahrstreifen zur Verfügung stehen, teilt das Straßenbauamt mit.

Auch in den Sommerferien wird gearbeitet

Auch in den Sommerferien wird gearbeitet. Dabei kommt es voraussichtlich im Juli/August zu einer vorübergehenden Sperrung der Auf- und Abfahrt am Autobahnkreuz Wismar. Eine Umleitung wird eingerichtet – über die Bundesstraße 192 und die Landesstraße 101 zur A 14.

Im Anschluss, ab September, wird als nächstes wieder die Fahrbahn in Richtung Stettin erneuert – auf rund vier Kilometern von der Anschlussstelle Wismar-Mitte bis zum Kreuz Wismar. Die Arbeiten sollen im Dezember abgeschlossen werden. Auch während dieser Maßnahme wird eine Befahrbarkeit der A20 bei Wismar auf je zwei – eingeengten – Spuren pro Richtung sichergestellt sein.

Einer der meistbefahrenen A20-Abschnitte

In insgesamt vier Bauabschnitten wird die Strecke von Wismar-Mitte bis zur Anschlussstelle Zurow – einer der ältesten und meistbefahrenen Abschnitte der Autobahn 20 – saniert. Die Kosten für die gesamte Baumaßnahme liegen bei knapp 21 Millionen Euro. Sie werden vom Bund bezahlt.

Die Sanierung der Fahrbahn ist dringend erforderlich gewesen. Bei Asphaltuntersuchungen sind starke Schäden festgestellt worden, die Bitumenschichten waren voller Risse. Dieser Abschnitt ist im Jahr 1997 fertiggestellt worden und einer der höchstbelasteten Straßenabschnitte in Mecklenburg-Vorpommern mit täglich 35 000 bis 40 000 Fahrzeugen.

2018 wurde auch bereits die A20-Rampe zwischen der A14 aus Wismar und von der Insel Poel kommend in Richtung Lübeck verbreitert, weil die Stelle als Unfallschwerpunkt galt. Deshalb ist die Kurve zur Auffahrt entschärft worden und nun komfortabler und sicherer für die Autofahrer. Die Kosten für diese Baumaßnahme lagen bei rund 1,7 Millionen Euro.

Kerstin Schröder