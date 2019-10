Aachener Chor „KataStrophe“ gibt Spontan-Konzert in Wismar

Wismar

Das hört sich gut an! Der Aachener Chor „ KataStrophe“ kommt am Freitag spontan nach Wismar und gibt um 16 Uhr ein kleines Konzert in der Heilig-Geist-Kirche bei freiem Eintritt.

„Das Konzert ist der Abschluss unserer Chorfahrt“, erzählt Chormitglied Adalbert Herholz. Im Chor mit dem ungewöhnlichen Namen, der nicht Programm ist!, hat 45 Mitglieder. 34 davon sind bei der Chorfahrt dabei. Eine Woche haben die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Kirchenmusiker Manfred Gnädig die neusten Stücke geprobt.

„Wir machen jedes Jahr eine Woche in den Herbstferien so eine Chorfahrt und waren so schon in Italien, Frankreich und Belgien beispielsweise. Dann gibt es immer das kleinste Reisebüro der Welt. Chormitglieder haben den Auftrag, ein passendes Selbstverpflegerhaus in dieser Größe zu finden“, erzählt Adalbert Herholz weiter.

Neue Lieder an der Ostsee einstudiert

Dieses Jahr hat es den Chor an die Ostsee verschlagen. Jeden Tag wurde mindestens fünf Stunden geprobt. Am sonnigen Dienstag war frei. „Einige sind mit dem Rad nach Poel gefahren und waren sogar noch baden“, erzählt Herholz und freut sich. „Es ist schön hier!“ So konnten die Chormitglieder die Proben mit etwas Urlaub und einer schönen Zeit verbinden.

Samstag geht es zurück mit der Bahn nach Aachen – ein weiter Weg. Aber vorher das Konzert in Wismar. Einige neue A-Capella-Stücke haben die Chormitglieder einstudiert: „Happy“ von Pharrell Williams, „Human“ von Rag’n’Bone Man, „September“ von „Earth Wind & Fire“. Und die „Tatschofonie“, ein deutsches, witziges Chorlied über die Sucht der Menschen, ständig aufs Handy zu gucken. „Ein breites Pop, Rock, Jazz und Klassik, das unterhaltsam und kurzweilig dargeboten wird“, versprechen die Sängerinnen und Sänger mit Musik zwischen Billy Joel, Coldplay und den „ Bläck Fööss“.

Einnahmen für Kirchgemeinde und Transfer

Auch der Klassiker „Die Gedanken sind frei“ wird gesungen, in einer herausfordernden Version, einem 5/4-Takt. „Wir haben auch schon ’Oh du Fröhliche’ in einer Jazz-Version geprobt, aber das werden wir in Wismar wohl noch nicht singen!“, schmunzelt der Sänger. Der Eintritt beim Wismarer Konzert ist frei, aber Spenden sind willkommen. Einerseits für die Kirchgemeinde, die so spontan reagiert hat, aber auch um das Geld für den Transfer von Boinsdorf nach Wismar und zurück wieder rein zu bekommen. Denn nachmittags zu der Zeit fährt kein Bus mehr!

„Wir proben für unser Jahresabschlusskonzert am 3.12. in Aachen, zugunsten des Kinderschutzbundes“, erzählt Adalbert Herholz. Dazu für das große 30-jährige Chorjubiläum im April 2020.

Von Nicole Hollatz