Ab 27. Juni gibt es wieder Konzerte in der Kirche von Neukloster

Emotional-sinnliche Klangwelten erfahren Gäste am 27. Juni in der Klosterkirche von Neukloster. Das Ensemble Arte Sonare improvisiert Vokal- und Instrumentalmusik, die in andere Welten entführt.

Wie aus dem Nichts entsteht von irgendwoher ein Klang, füllt langsam den gesamten Raum und hebt, so scheint es dem Zuhörer, das Gefühl für Raum und Zeit auf. Musik für die Seele, zum „Runterkommen“ und für den Zustand des inneren Lauschens.

Erinnern an erste Lichternacht

Davon konnten bereits im vergangenen Sommer die über 160 Besucher der Neuklosteraner Lichternacht in der Klosterkirche überzeugen, wo unter anderem zwei Musikerinnen das Ensembles spielten. Nun werden Arte Sonare erneut in der Klosterkirche zu hören sein – am 27. Juni um 19 Uhr.

Seit 2012 treffen sich die acht Musikerinnen und Musiker aus Mittel- und Norddeutschland in wechselnder Besetzung an unterschiedlichen Orten. Fasziniert vom hierzulande wenig bekannten Obertongesang, entwickelten sie Konzerte zum Thema „Mensch – Klang – Raum – Stille“.

Improvisationen für den Raum

Über mehrere Tage hinweg setzen sich die Mitglieder der Gruppe mit dem jeweiligen Konzertraum auseinander und erarbeiten ein akustisch passgenaues Hörereignis für eine einzige Aufführung. Noten gibt es dabei nicht. Die Musiker improvisieren ausschließlich miteinander.

Obertonreiche Klanginstrumente wie Gong, Didgeridoo, Windharfe, Mundbogen oder Monochorde, und RAV-Drum, ergänzt durch klassische Instrumente wie Klarinette, Cello und Vibrafon, inspirieren die Tonkünstler zu ungewöhnlichen Klangcollagen.

Zaubertöne und Naturklänge

So weckt die Oceandrum Erinnerungen an das Meer mit seinem sanften Wellenrauschen und der wilden Brandung, ein urig-animalischer Groove vom Didgeridoo tanzt unter samtweichen Streichermelodien. Über allem schweben glockenhaft wie aus einer anderen Welt die Zaubertöne des Obertongesangs.

Die Publikumsgröße ist auf 90 Personen beschränkt, wer sichergehen möchte, kann im Voraus Plätze reservieren lassen. Die Plätze können dann bis 20 Minuten vor Konzertbeginn eingenommen werden, danach verfällt das gesicherte Anrecht.

Reservierungen sinnvoll

Reservierungen: persönlich am Dienstag oder Donnerstag zwischen 9 und 12 Uhr im Gemeindebüro (Kirchstraße 2 in Neukloster) oder telefonisch unter 038 422 / 25 451 oder per Mail (neukloster@elkm.de). Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind willkommen.

Von Nicole Hollatz