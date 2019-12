Grevesmühlen/Wismar

Acht von zehn Kinder in Nordwestmecklenburg werden in einer Kindertageseinrichtung betreut. „Das ist ein sehr guter Wert“, sagt Franziska Boss, Sachgebietsleiterin im Fachdienst Jugend beim Landkreis und zuständig für die Kitas in der Region. In absoluten Zahlen heißt das, dass 10 900 Jungen und Mädchen im Altern zwischen einem und zehn Jahren in einer Krippe, einer Kita oder im Hort von Fachkräften betreut werden. Und zwar ab Januar kostenfrei, zumindest für die Eltern. Die Landesregierung hat ihr Wahlversprechen umgesetzt und die Eltern von jeglichen Gebühren befreit, lediglich die Verpflegung müssen die Erziehungsberechtigten selbst finanzieren. Also alles in Butter bei der Kinderbetreuung?

Franziska Boss, 27, ist seit September Sachgebietsleiterin im Fachdienst Jugend und Soziales. Quelle: Michael Prochnow

Nicht ganz, denn so schön wie diese Regelung auch für die Eltern ist, einige der Träger der insgesamt 108 Einrichtungen, die es in Nordwestmecklenburg gibt, stehen schon jetzt vor einem Problem: Die Zahl der Ganztagsplätze habe deutlich zugenommen. Das bedeutet für die Betreiber, dass sie mehr Personal einstellen müssen, da sich die Betreuungszeiten verlängern. Nur Fachkräfte gibt es auf dem freien Markt so gut wie nicht mehr.

„Wir kennen das Problem“, sagt Franziska Boss. „Die Kapazitäten in Nordwestmecklenburg, was die Plätze in den Einrichtungen betrifft, sind über den gesamten Landkreis gesehen, ausreichend. Aber die Fachkräfte fehlen.“ Das führt mitunter dazu, dass einige Träger ganze Gruppen in der Krippe und in der Kita nicht besetzen können, weil schlichtweg die Erzieherinnen beziehungsweise die Erzieher fehlen.

Die wichtigsten Zahlen rund um das Thema Kita 108 Einrichtungen, in denen Kinder betreut werden, gibt es in Nordwestmecklenburg. Zum Vergleich: 2015 waren es noch 102. 149,33 Euro zahlen die Kommunen künftig pro Kind und Monat an den Landkreis. 103 Tagespflegepersonen – beziehungsweise Tagesmütter – gibt es noch im Landkreis. 2015 waren es noch 189. 13 253 Kinder im Alter zwischen null und zehn Jahren gibt es im Nordwestkreis. Davon sind 2660 Kinder im Krippenalter, 4829 zwischen drei und sechs Jahre alt, 5764 Jungen und Mädchen im Grundschulalter sind registriert. 10 900 Betreuungsplätze gibt es in den Krippen, Kitas und im Hort sowie bei den Tagesmüttern. 82 Prozent der Kinder im alter bis zu zehn Jahren im Landkreis sind in Betreuung. Rund 1800 Kinder im Grundschulalter sind nicht im Hort angemeldet.

In Grevesmühlen werden die Hortplätze knapp

In Grevesmühlen kündigte Bürgermeister Lars Prahler in dieser Woche an, dass man sich in den nächsten Wochen mit den Hortplätzen in der Stadt beschäftigen müsse. Noch stünden die genauen Zahlen nicht fest, wie viele Kinder im kommenden Jahr einen Hortplatz benötigen. Aber Tatsache ist, dass die vorhandenen Plätze nicht ausreichen werden.

Ob möglicherweise mehr Eltern ihre Kinder nach der Schule betreuen lassen, weil die Gebühren ab dem 1. Januar wegfallen, lasse sich laut Kreisverwaltung derzeit nicht sagen. Zudem sei dies lokal sehr unterschiedlich. Laut den Statistiken im Sachgebiet der Kreisverwaltung liegt die Auslastung im Hort bei knapp über 60 Prozent. 5764 Kinder im Grundschulalter gibt es aktuell in Nordwestmecklenburg, etwa 1800 davon werden nicht betreut. „Inwieweit sich diese Zahl ändern wird, müssen wir abwarten“, sagt Franziska Boss.

Sehr gute Auslastung der Kita-Plätze

Die Auslastung der Kindertagesstätten, also der Kinder bis zum Grundschulalter (ohne Krippe), liegt bei fast 100 Prozent. Im Krippenbereich liegt dieser Wert nur bei 65 Prozent, was laut Franziska Boss schlichtweg damit zu tun hat, dass der Anteil der Eltern, die sich die Elternzeit teilen, zunehme und dass Eltern mit mehreren Kindern die Kleinen in der Anfangszeit zu Hause behalten.

Die Finanzierung der Plätze in den Einrichtungen im Landkreis ist nach Angaben des zuständigen Fachdienstes gesichert. Künftig verhandeln nur noch die Landkreise mit den Trägern. Die Kommunen sitzen nicht mehr mit am Tisch. Sie zahlen künftig einen festen Betrag pro betreutes Kind pro Monat von 149,33 Euro. „Für einige Kommunen ist das eine Entlastung, andere müssen etwas mehr zahlen als vor der Regelung“, erklärt die Sachgebietsleiterin. „Aber zumindest ist das erst einmal ein fester Betrag mit dem die Städte und Gemeinden rechnen können.“ Bislang gab es teilweise heftige und langwierige Debatten in den Gemeinde- und Stadtvertretungen um die Höhe der Zuschüsse zu den jeweiligen Kita-Plätzen.

Von Michael Prochnow