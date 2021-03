Wismar

Reinhard Büchse ist überpünktlich. Eine halbe Stunde, bevor die Schnelltest-Station in der Markthalle öffnet, parkt er sein Auto. „Ich habe mit mehr Andrang gerechnet“, begründet der Rentner, weshalb er so zeitig gekommen ist. Eine Handvoll Menschen hat sich bislang eingefunden. Um 16 Uhr stehen mehr als 20 Personen in der Schlange.

Vierköpfiges Team nimmt die Corona-Tests vor

Drei Profis vom Malteser Hilfsdienst und der Johanniter Unfallhilfe nahmen im Zelt den Abstrich vor. Quelle: Haike Werfel

Der Landkreis ermöglicht seinen Einwohnern kostenlose Schnelltests. In Wismar, Grevesmühlen und Gadebusch wurden dafür Schnelltest-Stationen aufgebaut. Es sei eine Übergangslösung, bis die Bundesregierung den versprochenen kostenlosen Test pro Woche jedem Bürger anbieten kann.

„Wir haben am Mittwochnachmittag den Auftrag übernommen und uns überlegt, wie wir’s machen können“, berichtet Thomas Gerigk vom Malteser Hilfsdienst. Je zwei seiner Mitarbeiter und zwei von der Johanniter Unfallhilfe sind vor Ort. Sie haben ein Zelt in der Markthalle aufgebaut, nehmen die Personalien auf, machen dann unter Vollschutz im Zelt den Abstrich im Rachenraum oder in der Nase und werten den Test aus. Das dauert etwa 15 Minuten.

Rentnerpaar möchte Kinder und Enkel besuchen

„Meine Frau wurde als Besucherin im Altenheim getestet. Wir wollen am Sonnabend zu unseren Kindern und Enkeln nach Hagenow fahren. Es geht mir um die Sicherheit, sie nicht anzustecken“, erzählt Lothar Emmermacher, warum er sich testen lassen möchte. Der Rentner ist der Erste, der die Prozedur in der Markthalle durchläuft. Der Innenraum ist zur Hälfte abgesperrt. Durch einen separaten Ausgang geht es nach draußen. Im Freien warten die Getesteten auf das Ergebnis.

Vor dem Abstrich muss jeder - hier Reinhard Büchse - bei Malteser-Mitarbeiterin Paulin Rohr seine Personalien ins Testzeugnis eintragen. Die vergleicht sie mit dem Personalausweis. Quelle: Haike Werfel

„Meine Frau ist schon geimpft. Ich bin noch nicht dran“, sagt Reinhard Büchse. Er wird im Sommer 79 Jahre. „Es wäre doch besser, wenn beide im Haushalt geimpft würden“, meint er. So will er sich wenigstens testen lassen. „Es ist ja auch noch nicht sicher, ob der Geimpfte das Virus weitergeben kann.“ Der Senior verhehlt nicht, dass er sich lieber den Profis anvertraut, als selbst einen Test zu machen. „Man weiß ja nicht, ob man den richtig macht.“

Mutter möchte Gewissheit: Ist Tochter infiziert?

Auch junge Leute haben sich in der Schlange eingereiht, unter anderem eine 32-jährige Wismarerin mit ihren beiden Kindern. „Meine Tochter hatte Kontakt zu ihrer positiv getesteten Freundin. Das Ergebnis haben wir heute Morgen in der Schule erfahren.“ Weil die Sechsjährige erkältet sei, will die Mutter Gewissheit, ob sie sich möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert hat. „Der große Bruder geht auch in die Schule, wir Eltern sind berufstätig und einen Test haben wir nicht kaufen können.“ Also nimmt sich die Familie die Zeit und wartet an der Schnelltest-Station. „Sicher ist sicher.“

Mehr Einkaufsglück hatten die Eheleute Strietz. „Mein Mann hat am Sonnabend die letzte Packung mit fünf Tests im Aldi bekommen.“ Dennoch stellen sie sich in die Warteschlange. Auch sie wollen am Sonnabend ihre Kinder und Enkel besuchen. „Nach vier Monaten. Wir skypen zwar, aber das ist ja nicht dasselbe.“ Ihre Packung mit den Selbsttests nutzen die Großeltern für die Wiederholung. „Ostern steht ja auch vor der Tür.“

Test gibt Sicherheit für 48 Stunden

Die ersten Ergebnisse sind da. Lothar Emmermacher und Reinhard Büchse freuen sich. Sie sind negativ. Der Test gibt ihnen Sicherheit für 48 Stunden, haben sie erfahren. Insgesamt nutzen am Freitag 83 Menschen die Möglichkeit zum Schnelltest in Wismar. Positive Ergebnisse gab es zum Glück nicht.

Weitere Schnelltests Drei Schnelltest-Stationen gibt es im Landkreis: in Wismar in der Markthale am Alten Hafen, in Grevesmühlen am Rot-Kreuz-Speicher und in Gadebusch auf dem Marktplatz. Auch am heutigen Sonnabend wird von 9 bis 13 Uhr an allen drei Standorten getestet. Danach sind die Schnelltest-Stationen montags bis freitags von 15 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Für Thomas Gerigk und das Team in der Schnelltest-Station gilt das Wochenende ebenfalls als Test. „Wir wollen schauen, ob alles gut funktioniert oder ob etwas besser zu machen ist. Bei der kurzfristigen Vorbereitung kann es schon ein bisschen holprig sein“, wirbt der Malteser-Dienststellenleiter um Verständnis.

Von Haike Werfel