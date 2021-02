Rügen

Am Strand spazieren gehen – das ist für viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern gerade jetzt im Corona-Lockdown ein willkommener Zeitvertreib. Freizeitstätten wie Kinos, Clubs und Theater sind geschlossen. Da zieht es viele raus in die Natur und ans Meer. Der Ausflug an die Ostsee birgt im Frühjahr jedoch Gefahren.

Grund ist der Wettermix. Weil sich Frost und Plusgrade in Kombination mit den leicht erhöhten Niederschlagswerten abwechseln – das langjährige Mittel vom Januar ist bereits überschritten –, steigt das Risiko von Abbrüchen. Bei aktiven Cliffs wie am Königsstuhl auf der Insel Rügen, aber auch bei Nienhagen, am Fischlandhochufer, am Dornbusch, in Sellin, Göhren, Zempin und Koserow sind sie am wahrscheinlichsten – alles Ziele, die Ausflügler anziehen.

Anzeige

Seit einigen Wochen komme es zu vereinzelten Abbrüchen und Rutschungen an verschiedenen Steilküstenabschnitten, vor allem an der Stoltera bei Warnemünde, am Westkliff auf der Insel Poel und im Bereich Mukran-Dwasieden seien Küstenabbrüche bekannt, teilt das Landesumweltministerium auf OZ-Anfrage mit. Wann und wo die nächsten passieren, sei nicht vorhersehbar.

Abbruch an Jasmunds Kreidekliff

Minister Till Backhaus (SPD) mahnt zur Vorsicht. „Der Aufenthalt unter Steilufern ist immer gefährlich. Die Durchfeuchtung der Böden nach Niederschlägen hat einen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit von Abbrüchen. Daher ist im Winter und zeitversetzt nach höheren Niederschlägen die Abbruchgefahr stark erhöht.“

Einen vergleichsweise kleinen Hangrutsch gab es am 27. Januar im Norden von Rügen: Am Jasmunder Kreidekliff waren etwa zehn Kubikmeter vom Gakower Ufer abgebrochen. Wesentlich mehr kam im Spätherbst 2020 im Südosten der Insel runter: An der Steilküste von Sellin auf Rügen, nahe der Seebrücke, waren mehrere Hundert Kubikmeter Sediment abgebrochen. Die Erdmassen landeten samt mitgerissener Bäume auf der Promenade, NVA-Bunker aus DDR-Zeiten ragten aus der Kliffkante und mussten abgerissen werden. Nur wenige Tage später war an gleicher Stelle erneut ein Stück vom Steilhang abgerutscht.

Stürme und Strandgänger bleiben aus

Der Selliner Steilhangabbruch war unter anderem eine Folge von Sturmtief „Gisela“. Jetzt im Januar zeigt sich das Wetter von einer milden Seite. Große Frühjahrsstürme entlang der Küste sind bislang ausgeblieben. Und noch etwas fehlt: Strandgänger.

Bedingt durch den Lockdown sind gegenwärtig sehr wenige Besucher im Nationalpark Jasmund anzutreffen, heißt es seitens der Ranger. Auch an abbruchgefährdeten Küstenabschnitten im Biosphärenreservat Südost Rügen ist kein erhöhtes Besucheraufkommen erkennbar. Generell seien deutlich weniger Gäste am Strand unterwegs, als sonst zu dieser Zeit üblich.

Corona-Mundschutz in der Natur

Diejenigen, die es jetzt an Strand und Steilküste zieht, sind besonnen und halten sich an Regeln, berichten die Nationalparkverwaltungen. Einziger Anlass für Ärger sind Spuren, die Wanderer und Spaziergänger hinterlassen: Die Nationalpark-Ranger finden viele Corona-Masken, die Besucher verloren oder in der Natur entsorgt haben.

Abbrüche an der Steilküste sind natürliche küstendynamische Vorgänge. Gerade nach Regenfällen sind Kliffs wassergesättigt und dadurch instabiler als in den Trockenphasen. Minister Backhaus rät von Strandspaziergängen an den Kreideklippen ab. Ausflügler sollte lieber die Hochuferwege wählen. „So kann man die eindrucksvolle Landschaft ebenso und vor allem sicher genießen.“

Von Antje Bernstein