Abfall verbrannt? Anwohner aus Beckerwitz alarmiert die Feuerwehr

Beckerwitz

Ein Feuer neben dem Feuerwehrgerätehaus in Beckerwitz sorgt für Unmut in der Gemeinde. Anwohner Gerd Peplau hat zwei Nächte lang den Qualm ertragen müssen, der von einem großen Haufen kam, der sich neben dem Gebäude der Feuerwehr befand. Als er die Ursache

Gerd Peplau aus Beckerwitz. Quelle: Archiv

herausgefunden hatte und nach eigenen Angaben einen Schwelbrand entdeckte, der schon eine geraume Zeit bestand, wählte er schließlich die Notrufnummer 112. Die Beckerwitzer Feuerwehrleute, die dann zu einem Einsatz neben ihrem eigenen Gebäude gerufen wurden, erklärten Gerd Peplau, dass es sich um ein beim Landkreis angemeldetes Feuer gehandelt habe. Den Schwelbrand bekämpften sie dann mit einem Traktor und reichlich Erde.

Für Gerd Peplau ist die Sache damit jedoch noch nicht beendet. „Ich bin kein Umweltaktivist. Aber wer in diesem Fall für die Luft-, Boden- und vielleicht auch Grundwasserverschmutzung die Verantwortung trägt, sollte öffentlich gemacht werden. Den Bürgern sollte erklärt werden, warum die Gemeinde darf, was ihnen unter Androhung von Strafe verboten ist.“

Feuerhaufen war für das Osterfeuer gedacht

Hohenkirchens Bürgermeister Jan van Leeuwen, Beckerwitz ist ein Ortsteil der Gemeinde, kann die Aufregung nicht verstehen. Denn bei dem Feuer habe es sich um eine angemeldete Aktion gehandelt. „Zu Ostern 2020 hatten wir einen Feuerhaufen für das Osterfeuer aufgebaut. Durch Corona konnten wir das Osterfeuer nicht veranstalten. Ebenso 2021. Da die freiwillige Feuerwehr im September ihr 90-jähriges und die Jugendfeuerwehr ihr 30-jähriges Bestehen feiern will, hatten wir abgesprochen, den Haufen, der vor dem Anzünden auch zum Schutz möglicher Tiere verschoben wurde, mit einem angemeldeten Feuer abzubrennen.“ Er selbst habe von Qualm und Geruch in der Gemeinde nichts wahrgenommen. Als er von dem Einsatz erfuhr, bot er den Feuerwehrleuten an, mit einem Traktor vom Erdbeerhof Erde über den Feuerhaufen aufzubringen, was dann auch geschehen sei. „Von Müll oder gar Sondermüll verbrennen war hier aber in keinem Fall die Rede.“

Neben dem Feuerwehrhaus in Beckerwitz brannte dieser Haufen. Quelle: Gerd Peplau

Von Michael Prochnow