Abi in Corona-Zeiten: 34 Abiturienten bekommen Zeugnisse in Dorf Mecklenburg

Autos halten dicht vor der Mehrzweckhalle in Dorf Mecklenburg. Herren in Anzügen halten Damen in langen, glitzernden Abendkleidern die Türen auf und geleiten sie mit Regenschirm zum Eingang. Wenigstens die Frisuren sollen sitzen, die Kleider funkeln und die Füße nicht nass werden. Dass ihre Zeugnisübergabe etwas anders werden wird, als die ihrer Vorgänger, war den Abiturienten des Gymnasiums in Dorf Mecklenburg lange klar. Freude und Stolz stand dennoch in ihren Gesichtern.

Zum ersten Durchgang der Zeugnisübergabe in Dorf Mecklenburg gehörten: Heidi Hünmörder, Annabell Albrecht, Victoria Petersson, Barbara Emma Post, Paul Legler, Jana Greta Andresen, Hanna Lena Tech, Anja Hennings, Kateryna Rakhaieva, Alett Skansa, Lena Neumann, Antonia Müller, Leonie Lentz, Lena Grenzinger, Arne Gottschling und Pia Legler. Quelle: Michaela Krohn

In zwei Durchgängen wurden die Zeugnisse an die jungen Leute vergeben. Selbst die große Mehrzweckhalle in Dorf Mecklenburg hatte es nicht hergegeben, dass die 34 Abiturienten der zwei Abschlussklassen die Zeremonie zusammen erleben konnten. Damit die Klassen dennoch nicht so allzu getrennt von einander diesen wichtigen Moment erleben, wurden sie für die jeweiligen Durchgänge gemischt. Über die ganze Halle verteilt saßen am Freitagabend so Lehrer, Abiturienten, Eltern und Freunde.

Gutes Abitur in Corona-Zeiten ist nicht selbstverständlich

Dass sie ihr Abitur geschafft haben, sei nicht selbstverständlich, betonte Schulleiterin Heike Skodda in ihrer Ansprache, die sie wie ihre Kollegen an diesem Abend zweimal halten muss. „Nicht nur wegen der Corona-Krise war das Abitur in diesem Jahr besonders, die Prüfungsaufgaben waren sehr anspruchsvoll“, berichtete sie. Den Abiturienten versuchte sie Mut zu machen. Trotz der Krise stünde Deutschland wirtschaftlich gut da. Zuversicht und Mut seien wichtig. „Seien Sie überzeugt, ihre Ziele erreichen zu können. Ich vertraue auf Sie!“

Die 34 Abiturienten erreichten zusammen einen Notendurchschnitt von 2,38. Das beste Abitur hat Paul Legler mit einem Schnitt von 1,5 hingelegt. Er bekam zudem eine Auszeichnung und eine Mitgliedschaft der Deutschen Physikalischen und der Deutschen Mathematischen Gesellschaft, die in jedem Jahr besonders talentierte Absolventen belohnen. Das zweitbeste Abitur schrieb Hannah Golz mit 1,6 und das drittbeste Fabienne Haß. Der Förderverein des Gymnasiums „ Tisa von der Schulenburg“ zeichnete zudem Leonie Lentz für ihr besonders soziales Engagement aus.

Viele haben individuelle Bestergebnisse erreicht

So richtig groß feiern konnten die Absolventen nun nicht. Ihre Garderobe für den Abiball hatten sich aber schon einige zugelegt und so trugen sie die festlichen Kleider einfach bei der Zeugnisübergabe. Einen kleinen Umtrunk danach gab es noch und das wichtigste war für viele, das Abitur überhaupt geschafft zu haben. Silvana Hasse, Koordinatorin für die Sekundarstufe II, betonte, dass es einigen leicht viel, gute Prüfungen abzulegen, anderen stießen an ihre Grenzen. Doch viele hätten individuelle Bestergebnisse erreicht, mit denen sie zuvor nicht gerechnet hätten.

Auch die beiden Tutoren der Abiturklassen machten ihren ehemaligen Schülern Mut für die Zukunft. So sagte Merve Schleuß zum Beispiel: „Ein hoher IQ reicht nicht immer allein für Reife aus.“ In ihren Abschlussreden bewiesen die Ex-Schüler aber gewohnt Humor. Und: Im nächsten Jahr dürfen die Stühle in der Mehrzweckhalle vielleicht wieder dichter zusammenstehen. Das Zusammengehörigkeitsgefühl des diesjährigen Abiturjahrgangs litt allerdings offensichtlich wenig unter den Corona-Bestimmungen.

Von Michaela Krohn