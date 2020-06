Wismar

Der 1541 gegründeten Großen Stadtschule ist mit Corona ein Kapitel zwangsweise hinzugefügt worden. Kein letzter Schultag, keine Mottowoche, kein Abiball, keine große Zeugnisübergabe in der Nikolaikirche – so geht der Abschlussjahrgang 2000 in die Geschichte ein.

Und dennoch: Der Mittwoch wird unvergesslich bleiben. In der Aula von 1893 erhielten am Vormittag 65 junge Damen und Herren ihre Abiturzeugnisse. Feierlich, wenn auch unter Corona-Bedingungen. Die Hochschulreife gab es klassenweise. Mit Abstandsregelung saßen die Abiturienten einzeln – vor ihnen Tische mit Zeugnis, Blumen und dem Grundgesetz.

Schulleiter, Tutoren, Oberstufenkoordinator, der Schulförderverein und Musiklehrerin führten durch die jeweils 30 Minuten. Die Eltern warteten auf dem Schulhof.

Besonderer Auftritt

Dahlmann- und Musikpreisträgerin Chantal Haase griff zum Abschluss zur Gitarre uns sang "Auf uns". Quelle: Heiko Hoffmann

Emotionaler Höhepunkt der drei Durchgänge war der Schlussakkord. Chantal Haase aus der 12c wurde für überdurchschnittlich gute Leistungen und ihr vielfältiges Engagement mit dem Dahlmann-Preis (750 Euro) geehrt. In Freudentränen aufgelöst kam sie der Bitte nach, zum Abschluss einen Song zu performen. Mit „Auf uns“ von Andreas Bourani sorgte Chantal Haase, die Lehrerin für Mathe und Englisch werden möchte, mit ihrer Stimme und der fix gestimmten Gitarre für Gänsehautstimmung.

Anschließend ging es ein letztes Mal durch die Schule. Einige Lehrer, allen voran Normann Dzikus, sorgten für stehende Ovationen.

Zuvor hatte Schulleiter Klaus Sass an die Corona-Zeit erinnert: „Seit dem Ende des 4. Semesters wehen die Schulfahnen unter großen Einschränkungen, die Sie akzeptiert haben. Dafür möchte ich Ihnen meinen Dank aussprechen.“

Durchschnitt bei 2,11

65 von 68 Schülern haben das Abitur geschafft, die Durchfallquote war geringer als 2019, der Durchschnitt leicht besser als im Vorjahr. Sass: „Der erreichte Durchschnitt von 2,11 ist Ihr Erfolg.“

Mit 885 Punkten ist Meret Friedrich die beste Abiturientin 2020 an der Großen Stadtschule Wismar. Quelle: Heiko Hoffmann

Jahrgangsbeste ist Meret Elisabeth Friedrich mit der traumhaften 885 Punkten. Die Schülerin der 12b freute sich über den mit 400 Euro dotierten Kleiminger-Preis. Im Herbst möchte Meret ihr Studium der Zahnmedizin beginnen. Außergewöhnlich gut war auch Ronja-Marie Strautz (12b, 874 Punkte). Als drittbester Abiturient wurde Tim Eigendorf aus der 12a geehrt (848 Punkte). Mit Martha Nilius (12c) schaffte eine weitere Schülerin ein 1,0-Abitur.

Der Schulleiter, der vor seinem letzten Schuljahr steht und dann das Zepter an einen jüngeren Kollegen weiterreichen wird, fragte: „Welche Erinnerungen nehmen Sie mit?“ Als Stichworte nannte er Klassenfahrten nach London und Rom, Sportfeste und die Theaterveranstaltungen.

Die 12b der Großen Stadtschule stehend von links: Monika Schiewe (stellvertretende Klassenleiterin), Nathalie Bull, Isabel Hamann, Luisa Gundlach, Lilli Henning, Pia Mehnert, Anna-Lena Niehus, Sherin Absi, Anna Maria Ritter, Meret Friedrich, Ronja-Marie Strautz, Shaza Alkhatib, Gianna Benz, Amelie Heinemann, Kim Levetzow, Marlene Hamann; hockend von links: Jannik Mauermann, Paul Mokros, Niklas Fischer, Michel Wicke, Mattes Pasenau, Paul Baade, Magnus Häcker. Quelle: Heiko Hoffmann

In seiner Rede griff Klaus Sass das Motto des coronabedingt ausgefallenen letzten Schultages von den Goldenen Zwanzigern auf. „Nach hundert Jahren sieht alles anders aus. Ich wünsche alles Gute in Ihrem weiteren Leben, bleiben Sie stets ehrlich zu sich selbst, streben Sie nach Höherem und stehen Sie zu Ihrer schönen Schulzeit.“

Umständen Rechnung tragen

Wie sehr Corona das Schulleben beeinflusst hat, war auch den Worten von Oberstufenkoordinator Klaus Buhrke zu entnehmen: „Wir alle müssen den Umständen Rechnung tragen. Sicher ist das schwer zu akzeptieren.“ Damit spielte er auf teils harte Gesprächsrunden zwischen Schule und Elternvertretern zur Gestaltung der Zeugnisübergabe an.

Doch, so Klaus Buhrke, die letzte Verantwortung für Entscheidungen an der Schule trage der Schulleiter. Dieser habe in der turbulenten Zeit nicht hektisch agiert, sondern konsequent und besonnen gehandelt.

Die 12c der Großen Stadtschule stehend von links: Nele Fanger, Lilly Borowiak, Isabel Riewe, Luise Poley, Svane Leinigen, Martha Nilius, Janine Kruschke, Charlotte Peters, Chantal Haase, Annemie Köster, Marla Rosien, Leah Wisotzki, Mareike Lauckner und Tutor Sebastian Schäfer; hockend von links: Erik Winter, Milan Schmidt, Hermann Veselov, Mattes Stranz, Henner Hünrichs, Alexei Papuscha, Robin Leske, Ole Lockenvitz. Quelle: Heiko Hoffmann

Neuer Schulpreis

An die Adresse der Schüler sagte Klaus Buhrke: „Empört euch, mischt euch ein, folgt euren Überzeugungen, übt Solidarität.“ Überaus glücklich ist der Englisch- und Deutschlehrer, dass mit dem Jens Voigt-Preis ein neues Kapitel aufgeschlagen wird. Der Dassower Radprofi hat 17-mal die Tour de France bewältigt und gilt als großer Kämpfer. Erster Preisträger dieser Kategorie (100 Euro) ist Hermann Veselov aus der 12c.

Festakt in St. Nikolai

Beim Festakt um 16 Uhr in St. Nikolai fanden sich Schüler und Eltern gemeinsam ein. Mit musikalischen Einlagen, Rezitationen, Reden von Pastorin Antje Exner, Landtagsmitglied Tilo Gundlack, den Schülern Pia Laetitia Mehnert und Michel Wicke sowie Elternvertreter Andreas Eigendorf und einer Ehrung aller Abiturienten gab es einen würdigen Abschluss. Als Vertreter der Lehrerschaft sprach Reinhardt Braatz einige Worte, er wird nun endgültig in Rente gehen. Schulleitung und Tutoren wollten an der Veranstaltung nicht teilnehmen.

Das teilweise Zerwürfnis zwischen Lehrer- und Elternschaft ist letztlich Corona geschuldet. Immerhin hat es den Kompromiss der klassenweisen Zeugnisübergabe gegeben. Ein schöner Tag war es dennoch. Die Schüler hatten abends auch noch ihren Spaß auf der Party im Yachthafen.

Geehrt wurden Dahlmann-Preis: Chantal Haase; Beste Abiturienten: Meret Elisabeth Friedrich, Ronja-Marie Strautz, Tim Eigendorf; Jens Voigt-Preis: Hermann Veselov; Veranstaltungsmanagement: Erik Winter; Unesco-Weltkulturerbe: Pia Laetitia Mehnert, Lara Celina Pamperin, Aenne Kasper, Michael Wicke, Ronja-Marie Strautz; Biologie: Robin Moritz Leske, Martha Nilius, Meret Elisabeth Friedrich; Musik: Chantal Haase; Musik-Ensemble: Tim Esemann; Sprachpreis: Ronja-Marie Strautz, Nele Luise Fanger, Charlotte Peters; Kunst: Charlotte Peters; Sport: Julia Marten; Mathematik: Henner Richard Hünrichs.

