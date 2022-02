Abriss am Wismarer Stellwerk verzögert sich

Wismar

Funkenflug am Dienstagmorgen am Stellwerk in der Poeler Straße in Wismar. Mitarbeiter einer Abrissfirma entfernen Fenstergitter. Eigentlich sollte der Abriss des Gebäudes schon voll im Gange sein. Am Montag sollte es losgehen.

Stattdessen wird das frühere Stellwerk entrümpelt und entkernt. Der Hauptgrund, warum noch kein Abrissbagger anrollt, soll ein Corona-Fall im Abrissunternehmen sein. Jetzt geht die Deutsche Bahn als Auftraggeber davon aus, dass der Abriss am kommenden Montag, 21. Februar, beginnt. Das wären dann zwei Wochen später als geplant.

Das alte Stellwerk W2 in der Poeler Straße wird seit 2005 nicht mehr genutzt. Nach neuen Erkenntnissen wurde es 1930 gebaut. Damals wurde es mit mechanischer Stellwerkstechnik ausgerüstet. Mit Hebeln wurden die Weichen gestellt – 1988 zog neue Technik ein. Ein modernes Gleisbildstellwerk wurde eingebaut. Über Drucktasten wurden die Weichen bedient.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Zuge der neuen Eisenbahnüberführung muss W2 weichen. Der Platz wird benötigt für die Zufahrt der Straßenunterführung und die Ladestraße.

Von Heiko Hoffmann