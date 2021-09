Wismar

Am 6. März 2020 eröffnete Carola Römer ihre Ausstellung „Was du siehst“ in der Wismarer Bademuttergalerie. „Die Vernissage war toll. Und dann kam Corona!“, sagt die Malerin. Die Bilder hingen, die Besucher konnten nicht mehr kommen.

Für sie war es mit damals 67 Jahren die erste Ausstellung. Für die kleine Wismarer Galerie war es die letzte. Inzwischen gibt es die Bademuttergalerie nicht mehr. Wohl aber die Menschen dahinter – Rudi Schiffer als Designer und Heike Seyer als engagierte Galeristin. Die Galeristin füllt nun andere öffentliche Orte und Wände mit (Nachwuchs-) Kunst aus der Region.

Beispielsweise das „Café Sisters“ in der Dankwartstraße 45. Das wurde im April 2020, mitten im Lockdown, eröffnet. Es passt also irgendwie schicksalshaft zusammen. Am 24.9. um 18 Uhr wird Carola Römer ihre Ausstellung „Was du siehst“ ebendort eröffnen. Vier Monate, bis Ende Januar, sollen die Arbeiten dann dort hängen. Ohne Lockdown, mit vielen Gästen und Zufallsbegegnungen – hoffentlich!

Abstraktes mit viel Freiheit

Carola Römer zeigt Abstraktes. Malereien, die aus der puren Freude am Entstehungsprozess, aus der absoluten Freiheit entstehen. Aus dem Moment des Gestaltens. „Ich lasse mich nur vom Rechteck der Leinwand begrenzen“, kommentiert Carola Römer. Sie erzeugt mit den gewählten Materialien Weite darüber hinaus, im Kopf mit seinen Gedanken und in dieser kunstvollen Freiheit mit dem Recht, ganz ohne Konventionen und Vorgaben etwas Eigenes zu schaffen. Weite durch Reduktion, durch Weglassen und den minimalen Einsatz.

„Ich male von hinten herum“, lacht Carola Römer, die zwischen Hamburg und Wismar pendelt und in beiden Städten gerne lebt. „Die Vorstellung, was auf der Leinwand entstehen soll, ist nicht vorher da.“ Sie probiert und experimentiert mit Pigmenten oder Spachteln beispielsweise. Beides trifft auf den Moment in seiner Zufälligkeit. „Und plötzlich entsteht etwas!“ Was, das liegt im Auge des Betrachters.

Was du siehst ...

Der Ausstellungstitel „Was du siehst“ ist die Aufforderung, sich selbst ganz frei mit den Werken auseinander zu setzen. „Ich freue mich, wenn die Gäste sich trauen zu sagen, was sie selbst sehen, wenn sie die Bilder angucken“, lädt Carola Römer ein. Sie will dafür den Bildern und Besuchern keine einengenden Titel vorgeben, sondern mit Zettelchen und „Wahlurne“ die Menschen einladen, ihre Gedanken zu fokussieren. 

Mit ihren Werken will sie aber auch die Wismarer Kulturszene unterstützen. Die Bilder stehen zum Verkauf, die Hälfte des Erlöses geht an den Wismarer Verein „Kulturmühle e.V.“, der beispielsweise das Projekt „NosferaTour“ mit den vampirischen Großfiguren und vielen Wismarer Kulturinteressierten gerade umsetzt. Carola Römer ist dabei, ist Vereinsmitglied und freut sich über das Projekt mit seinen großartigen Möglichkeiten.

Von Nicole Hollatz