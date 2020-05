Das öffentliche Leben wird auch im Landkreis Nordwestmecklenburg wieder hochgefahren. In den beiden Abstrichzentren in Grevesmühlen und Wismar sind in den vergangenen Wochen mehr als 1800 Test durchgeführt worden. Bis 31. Mai unterstützt das Land finanziell. Wie es danach weitergeht, steht noch in den Sternen.