Kult seit 30 Jahren: Wismarer Adventskaffee

Wismar

„Wir sind seit Jahren dabei! Das gehört zur Adventszeit einfach dazu!“, erzählt Manfred Wiese (80). Am Samstag gehörte er zu den Gästen des „ Adventskaffee“ der Niederdeutschen Bühne im Zeughaus.

Eine gemütliche Atmosphäre, Kaffeeduft und frische „Peppernoet“ von Bäcker Tilsen und viel zu lachen, natürlich „up platt“ – der Adventskaffee hat Tradition. Die Maaten zeigen jedes Jahr was Neues.

Himmlische Castingshow

Dieses Jahr nahmen sie die Gäste mit in den Himmel und zur Schwiegermutter und zeigten zwei kleine Schwänke. Die Kinder und Jugendlichen der Niederdeutschen Bühne spielten vom Casting im Himmel. „De Wihnachtsmann hett ’n Schuss!“ De Hex hett em schaten! Und diese Hexe hat es in sich. Die Märchenfiguren um Frau Holle streiten nun, wer ihn vertreten darf und laden deswegen zum Casting.

Für „Hexe“ Jasmin Fischer gab es viel Lob nach der Vorstellung, nicht nur, weil die junge Frau an dem Tag ihren 21. Geburtstag feierte. Sie spielt auch im Stück der großen Maaten danach eine der Hauptrollen. Sie ist seit neun Jahren Teil der Niederdeutschen Bühne. „Es macht einfach Spaß!“

Starke Schwiegermutter

„Swiegermudder to Besöök“ hieß es nach der Kaffee- und Klönpause im Einakter von Joachim Grabbe. Wunderbar, wie Sebastian Ahlert und Jasmin Fischer streiten, weil ihre Mutter –seine Schwiegermutter –spontan zu Besuch kommt.

Er hat ordentlich Vorurteile über Schwiegermütter perse, ohne die eigene so richtig zu kennen. Und das macht sie sauer: „Mudder is ne Seel vun Minsch!“ „Ne Swiegermudder hett keen Seel! De kümmt doch ümmer blot, wiel se an mi wat rum-mäkeln will!“

Aber das Schwiegermonster ist ganz anders – Elke Rohlfs spielt die taffe Frau, die nix gegen nen lütten Köm hat, sogar Skat spielen kann und auch sonst nicht auf den Mund gefallen ist. „Denn’ Düwel sien Grootmudder is männichmal denn’ Düwel oewer. Un ne Swiegermudder is je sowat as denn’ Düwel sien Grootmudder.“

Leichte Unterhaltung mit Tradition

Die Gäste erleben einen gemütlichen Nachmittag mit dem gemeinsamen Singen, Kerzenschein und den beiden kleinen Theaterstücken. „1989 haben wir damit angefangen“, erzählt Lisa Kuß von der Niederdeutschen Bühne und staunt – das ist jetzt 30 Jahre her!

Aber so richtig ging es erst 1990 mit dem Adventskaffee los. Lisa Kuß: „Das Publikum war auf Reisen und wir haben versucht, es ins Theatercafé zu locken.“ Manch einer wird sich noch an den Raum mit knarrendem Fußboden im unsanierten Theater erinnern.

Vor 30 Jahren angefangen

„Wir haben eigene Tassen und Teller damals mitgebracht und selbst den Kuchen gebacken“, erinnert Lisa Kuß sich weiter. Nun gibt es die Kekse von Bäcker Tilsen und das Geschirr aus dem Zeughaus.

Aus der ersten Vorstellung damals sind zeitweise zehn geworden – immer ausverkauft und oft schon ein Jahr im Voraus. Mit dem Umzug ins Zeughaus ist die Situation entspannter. „Wir sind jetzt bei sechs Vorstellungen“, so Lisa Kuß.

Für die letzten beiden „ Adventskaffees“ am 14. und 15. Dezember jeweils um 15 Uhr gibt es noch Restkarten.

Karten für die Maaten Auch für das nächste Stück der Maaten gibt es schon Karten. Die Komödie „Lütt Paris“ hat am 14. März 2020 Premiere. Aus dem familieneigenen Gemischtwarenladen soll was Neues werden. Sohn Walter, der Dorfpastor, will einen Gemeinderaum daraus machen, der Bürgermeister ein Parteibüro. Und Mama Martha könnte mit ihren 80 Jahren einen Jugendtraum wahr machen: eine Dessous-Boutique! Dor ward doch de Moral vun’t ganze Dörp op den’ Kopp stellt! Karten für die Premiere gibt es wie für den Adventskaffee im Servicecenter der OSTSEE-ZEITUNG in der Mecklenburger Straße 28 und in der Tourist-Information Wismar, Lübsche Straße 23a.

Mehr lesen Sie:

Seit 60 Jahren auf der Bühne

Die Autorin versteht platt, spricht es aber leider nicht

Von Nicole Hollatz