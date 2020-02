Ältester Fund in MV: Wismarer Schiffswrack soll ausgestellt werden

Wismar

Das Schiffswrack, das 2017 im Wismarer Hafen gefunden wurde, ist wieder zurück im Wasser. „Die Hölzer werden gerade konserviert“, erklärt Jens Auer, zuständiger Projektleiter vom Landesdenkmalamt. Ziel sei es, das Wrack später auszustellen – und dafür werden die Hölzer haltbar gemacht.

Der Prozess dauert lange und ist teuer. „Deswegen wird das nur mit sehr wertvollen Funde gemacht“, betont Auer. Das Schiff sei etwas ganz Besonderes: Es ist der bislang älteste und am besten erhaltene mittelalterliche Fund in Mecklenburg-Vorpommern. Er kann den Archäologen neue geschichtliche Erkenntnisse liefern, unter anderem zum Schiffbau und Handel in dieser Zeit.

Hölzer stammen aus Westschweden

Fest steht bereits: Das Schiff ist zwischen 1184 und 1190 im westlichen Schweden gebaut worden – noch vor der Stadtgründung Wismars. Das haben Untersuchungen der gefundenen Hölzer ergeben. Nun werden die Funde konserviert. Wie viel die Arbeiten kosten, verrät der Projektleiter nicht.

Projektleiter Jens Auer vom Landesdenkmalamt Quelle: Kerstin Schröder

Wie er berichtet, wurde vor Weihnachten mit dem Konservierungsprozess begonnen. 316 Hölzer liegen seither in einer Schweriner Lagerhalle in vier beheizten, großen Wannen. Alle Hölzer werden von der Flüssigkeit vollständig umspült. Die Wärme sollen dafür sorgen, dass das Konservierungsmittel, eine Kunststofflösung, schneller ins Holz eindringt – obwohl schnell in diesem Fall vermutlich nur das passende Wort für Archäologen ist. Denn der Prozess dauert zwei Jahre. „Die Konzentration der Kunststofflösung wird nach und nach erhöht“, erklärt Auer. Anschließend müssen die Hölzer wieder getrocknet werden. Das dauert noch ein weiteres Jahr. Eine Ausstellung des Wracks ist somit erst in ein paar Jahren möglich.

Nachfahre eines Wikingerschiffes

Er kann sich eine Ausstellung vorstellen, wie es sie bereits im Norden Europas gibt. Zum Beispiel sind im Wikingerschiffsmuseum im dänischen Roskilde mehrere alte Schiffe und Bauteile zu sehen. Auch das Wrack von Wismar könnte wieder aufgebaut oder auch so gezeigt werden, wie es am Meeresboden gefunden wurde.

2017 haben es Taucher in der Wismarbucht entdeckt – versteckt unter zwei anderen Wracks. Die sind ein Jahr zuvor gefunden worden, als man das Gelände für die geplante Hafenerweiterung nach Munitionsresten absuchte. Die beiden Wracks sind nicht so alt wie der 26 Meter lange und acht Meter breite Nachfahre eines Wikingerschiffes.

Konservierung in Schweriner Halle

2018 sind die Teile des alten Wracks gesäubert und untersucht worden. Quelle: Kerstin Schröder

In der Schweriner Lagerhalle, wo die Hölzer haltbar gemacht werden, ist das Wrack bereits aufwendig gesäubert und untersucht worden. Unter anderem kamen Streifenlicht-Scanner zum Einsatz. Die haben unzählige Bildaufnahmen von jeder Planke, jedem Nagel, jedem Kratzer gemacht und die Daten an einen Rechner geliefert. Damit ist dann ein erstes dreidimensionales Modell rekonstruiert worden. Umgesetzt haben das Archäologen, internationale Spezialisten für alte Schiffe, die eingekauft wurden, um die Eichen- und Kieferhölzer zu untersuchen.

Wie das Schiff einmal sah, soll in den kommenden Jahren noch konkreter dargestellt werden. Auch dazu wird es weitere Analysen geben. Denn je genauer die Ergebnisse sind, „desto genauer können wir die Kapazität des Fahrzeuges herauskriegen“, erklärt Jens Auer. Die Forschungsarbeiten laufen zurzeit auf kleiner Flamme – Vorrang hat im Moment die Sicherung der Hölzer.

